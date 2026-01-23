#HOY:

En Vivo Viernes 23 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 23.01

07:21 Inhabilitadas las paradas de colectivo en la Plaza del Soldado de Santa Fe

Por trabajos y corte programado de la empresa ASSA en calle San Luis al 2800 entre Hipólito Irigoyen y Irigoyen Freyre, previstos para este viernes 23/01, se establece el siguiente desvío de recorrido para la siguiente línea:

Zona afectada por cortes: San Luis entre Hipólito Irigoyen y Irigoyen Freyre:

  • LÍNEA 14 (ida): de recorrido habitual por calle San Luis – Crespo – San Jerónimo a recorrido habitual.
Viernes 23.01

07:18 Desvíos de colectivos en Santa Fe

Zona afectada por cortes de ASSA:

1ero de Mayo entre 1era Junta y Mendoza

  • LÍNEA 1 (ida): de recorrido habitual por calle 1ero de Mayo – 1era Junta – Urquiza – Mendoza – 1ero de Mayo a recorrido habitual.

Zona Afectadas por cortes relacionados a bacheos:

Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza)

9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio)

4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay

  • Línea 1: de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Av. Gral.López – Francia – Juan de Garay - 4 de Enero -Tucumán - 9 de Julio a recorrido habitual
  • Línea 2 (Ida): de recorrido por calle Amenábar – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero - Tucumán -9 de Julio a recorrido habitual.
  • Línea 2 (Vuelta): de recorrido por calle Av. J.J. Paso – Francia – 3 de febrero a recorrido habitual.
  • Línea 3 y 15: de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Av. Gral.López – Francia – Juan de Garay - 4 de Enero a recorrido habitual.
  • Línea 10 y 11: de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Av. Gral.López – Francia – Juan de Garay - 4 de Enero - Tucumán - Rivadavia a recorrido habitual.
  • Líneas 8 y 9: de recorrido habitual por calle Mendoza - 4 de Enero - Tucumán - Rivadavia a recorrido habitual.
  • Líneas 4 y 5: de recorrido habitual por Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay - 4 de Enero - Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
  • Línea 14: de recorrido habitual por Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay - 4 de Enero - Tucumán – Rivadavia a recorrido habitual.
  • Línea 18: de recorrido por calle Mendoza – 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
Viernes 23.01

07:16 Tránsito en rutas santafesinas

La Agencia Provincial de Seguridad Vial indicó que, por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

Viernes 23.01

06:23 Tránsito normalizado en autopista

La administración informó que se liberó la zona de obras entre el kilómetro 157 al 155 a la altura del ingreso a Santa Fe en sentido a Rosario.

Viernes 23.01

06:22 Bacheos previstos para la semana en la ciudad de Santa Fe

De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.

Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:

  • San Martín (desde Suipacha hasta Bv. Pellegrini)
  • 1° de Mayo (desde Bv. Pellegrini hasta Gral. López)
  • Juan de Garay y Moreno
  • 4 de Enero (desde Gral. López hasta Bv. Pellegrini)
  • Obispo Gelabert (de 4 de Enero a avenida Freyre)
  • Lisandro de la Torre (entre 27 de Febrero y 9 de Julio)
  • Primera Junta (de Rivadavia a 4 de Enero)
  • Primera Junta y 9 de Julio
  • Primera Junta y Tucumán
  • San Jerónimo y Juan de Garay
  • San Jerónimo e Iturraspe
  • Alvear y Gorostiaga

Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.

