El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Por trabajos y corte programado de la empresa ASSA en calle San Luis al 2800 entre Hipólito Irigoyen y Irigoyen Freyre, previstos para este viernes 23/01, se establece el siguiente desvío de recorrido para la siguiente línea:
Zona afectada por cortes: San Luis entre Hipólito Irigoyen y Irigoyen Freyre:
Zona afectada por cortes de ASSA:
1ero de Mayo entre 1era Junta y Mendoza
Zona Afectadas por cortes relacionados a bacheos:
Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza)
9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio)
4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay
La Agencia Provincial de Seguridad Vial indicó que, por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
La administración informó que se liberó la zona de obras entre el kilómetro 157 al 155 a la altura del ingreso a Santa Fe en sentido a Rosario.
De acuerdo a la planificación técnica, los equipos de trabajo se desplegarán en el tramo comprendido entre Avenida Freyre y Rivadavia, y desde General López hasta Bulevar.
Para la semana del 19 al 23 de enero, los puntos de intervención serán los siguientes:
Cabe destacar que se trabajará en las bocacalles de Monseñor Zaspe, Moreno y Corrientes, además de una ocupación de un cuarto de calzada en la intersección con Suipacha.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prestar atención a la señalética de desvío de las líneas de transporte público que puedan verse afectadas.