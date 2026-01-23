Colastiné Norte denuncia incumplimientos en la recolección y el mantenimiento barrial

La Vecinal Colastiné Norte volvió a encender la alarma por el estado del barrio. En una recorrida por plazas y calles del sector, referentes barriales expusieron la persistencia demicrobasurales, falta de mantenimiento y serias deficiencias en la prestación de los servicios tercerizados contratados por el Municipio.
El reclamo apunta directamente al incumplimiento del pliego licitatorio que regula la recolección de podas, el desmalezado y la limpieza de microbasurales. A pesar de tratarse de un contrato millonario, los vecinos aseguran que las tareas no se realizan según el cronograma establecido.
Claudia Bournissent, presidenta de la Vecinal Colastiné Norte, explicó que desde 2024 los servicios están tercerizados y que, tras una nueva licitación, la empresa Alamco comenzó a operar en agosto de 2025. Sin embargo, señaló que “no se está cumpliendo con lo pautado y no hay control por parte del Municipio”.
La Vecinal Colastiné Norte volvió a encender la alarma por el estado del barrio.
Según detalló, el barrio fue dividido en cuatro zonas, con un esquema que prevé trabajos dos veces por semana en cada sector. “Hoy estamos en zona dos y deberían estar trabajando. Lo que vemos detrás nuestro es un microbasural que lleva días, incluso semanas”, advirtió.
La dirigente vecinal remarcó que el monto de la licitación asciende a 1.600 millones de pesos y cuestionó que, pese a esa inversión, “el barrio no muestra mejoras visibles”. “Esto lo pagan los contribuyentes y hoy esa plata está tirada a la basura”, afirmó.
Pastos altos y falta de mantenimiento en Colastiné Norte.
Reclamos formales y falta de respuestas
Desde la Vecinal señalaron que los reclamos no son nuevos. Bournissent indicó que en noviembre del año pasado mantuvieron una reunión con el intendente y funcionarios del área, donde plantearon la problemática de manera directa. “Nos dijeron que iban a revisar el tema, pero hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta concreta”, sostuvo.
Ante la falta de soluciones, la institución presentó la semana pasada un reclamo formal ante el Municipio, luego de agotar instancias informales como llamados al 0800, reuniones y gestiones directas con distintas áreas.
Vecinos alertan sobre la deficiencias en servicios tercerizados.
Cristina Von Wartburg, vicepresidenta de la Vecinal, habló de un “incumplimiento masivo” por parte de la empresa. “No es solo el microbasural. Si el cronograma se cumpliera al menos una vez por semana, no tendríamos montículos de podas acumulados”, explicó.
Si bien reconoció que parte del problema también tiene que ver con conductas de algunos vecinos, remarcó que la falta de recolección agrava la situación. “Cuando no pasan, se acumula todo. Lo que vemos son capas geológicas de basura: lo de abajo seco, lo de arriba recién tirado”, describió.
Ante la falta de soluciones, la institución presentó un reclamo formal ante el Municipio.
Calles intransitables y desigualdad en el mantenimiento
Otro de los puntos críticos es el estado de las calles, especialmente después de las lluvias. “Es pésimo. Yo vivo hace 20 años acá y no se ven mejoras reales”, sostuvo Bournissent. Según explicó, el mantenimiento es desigual y hay sectores que reciben atención y otros que quedan relegados.
La vecinal identificó que las zonas dos y cuatro, ubicadas del lado oeste de la Ruta 1, son las más afectadas. “Del otro lado hay más mantenimiento. Acá rompés el tren delantero del auto”, graficó la presidenta.
Las recorridas barriales y el contacto permanente con los vecinos permitieron recopilar reclamos reiterados por falta de paso de máquinas, ausencia de desmalezado y acumulación de residuos verdes desde hace meses.
Referentes barriales expusieron la persistencia de microbasurales y falta de mantenimiento.
Von Wartburg agregó que también existe una contradicción entre las exigencias de la ordenanza y la realidad del barrio. “Nos piden embolsar pasto y atar ramas, pero los terrenos no son chicos. Eso implica una cantidad enorme de bolsas y genera contaminación”, planteó.
Según relató, esa inquietud fue planteada en reuniones con funcionarios, donde incluso se les habló de “contaminación visual”. “Si la empresa pasara dos veces por semana, no habría ni contaminación visual ni ambiental. Pero hoy no pasa”, sostuvo.
"Cuando no pasan, se acumula todo", contaron desde el barrio.
Desde la Vecinal también cuestionaron que, mientras la empresa no cumple, los vecinos reciben inspecciones y multas por tener podas en la vereda. “Es una incoherencia total. No levantan los residuos y después sancionan al vecino”, afirmó Bournissent.
Finalmente, las referentes barriales insistieron en la necesidad de mayor control municipal y llamaron a los vecinos a realizar reclamos formales. “Es importante que se denuncie, porque también es una forma de defenderse ante posibles multas”, indicaron.