Impactante choque en Entre Ríos dejó como saldo tres menores golpeados

Un fuerte choque se registró este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 18, a la altura de la localidad de Las Tunas, en la provincia de Entre Ríos.
Ocurrió en la RN 18 este viernes por la mañana. Colisionaron de frente dos camionetas. “Se ve una gran frenada”, le dijo el policía que acudió al lugar a El Litoral.
Por lo que pudo saber El Litoral, el hecho ocurrió pasadas las 7 en cercanías al acceso del citado pueblo ubicado a unos 80 kilómetros de Paraná.
La policía en el lugar le dijo a este medio que colisionaron de frente una camioneta marca Ford Ecosport y otra Mercedes Benz.
En el primer vehículo circulaban cuatro pasajeros, de los cuales tres serían menores de edad. Fueron ellos los que resultaron con lesiones de diversa consideración pero sin revestir peligro. Mientras que en el otro, dos adultos que apenas sufrieron golpes.
Mientras se investigan los pormenores del incidente, el oficial le dijo a El Litoral que en el lugar del hecho se registró una pronunciada frenada.
En el lugar del siniestro trabajó personal de seguridad, de emergencias y los bomberos quienes asistieron a las personas involucradas.