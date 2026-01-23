Bullrich se comunicó con familiares

El nuevo Código Penal que impulsa el gobierno nacional baja la edad de imputabilidad

En medio de las reacciones por el homicidio de Jeremías Monzón, se reabrió el debate sobre el régimen para los menores. El tema tuvo dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. Cuál es la situación actual y qué dice el proyecto de reforma.