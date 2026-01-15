Ocurrió en Santa Isabel

Irá a juicio por jurado un boxeador acusado de tratar de matar a golpes a su pareja

El hombre peleaba de manera profesional y le provocó graves lesiones a la mujer. Luego la ahorcó y se sorprendió cuando ella reaccionó. “¿Qué hacés acá?”, le dijo al verla, según relató la víctima. Fiscalía y querella presentaron sendas acusaciones.