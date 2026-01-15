Conferencia en el MPA

Encapuchados, motos, un detenido, un arma y un celular; las claves del crimen en Zavalla 1900

La fiscal Urquiza confirmó la detención del principal sospechoso tras un allanamiento en barrio Santa Rita y el secuestro de un arma y un celular clave. Las cámaras permitieron identificar al presunto homicida.