Dos motos chocaron de frente y se prendieron fuego en Lanús: uno de los conductores murió

Una madrugada marcada por el estruendo y el fuego sacudió a Lanús: dos motos que circulaban a alta velocidad chocaron de frente en una avenida y, tras el impacto, se produjo una explosión que envolvió a los vehículos en llamas en cuestión de segundos.
El siniestro quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento del choque frontal y la posterior “bola de fuego” que consumió ambos rodados casi de inmediato.
Vecinos que escucharon la explosión salieron a la calle para intentar ayudar, pero la escena era desesperante: una de las víctimas quedó atrapada entre los restos y fue alcanzada por las llamas.
El saldo fue trágico: un hombre -cuya identidad no había sido informada oficialmente- murió en el lugar por la gravedad de las lesiones.
Además, Alex Takach, de 21 años, fue trasladado de urgencia y permanece internado con riesgo de vida. En tanto, Abigail, quien conducía la otra moto, fue derivada al Hospital Evita con pronóstico reservado por múltiples heridas.
La investigación judicial se concentra ahora en las condiciones del hecho: peritajes iniciales señalaron que ninguno llevaba casco y que ambas motocicletas no tenían chapa patente, lo que complica el rastreo. La fiscalía ordenó pericias accidentológicas para establecer responsabilidades y determinar si hubo invasión de carril u otro factor que desencadenó la explosión.