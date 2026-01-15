Perdió el control de su automóvil y chocó de frente contra una columna

Durante la madrugada del jueves, cuando la ciudad todavía estaba bajo una persistente llovizna, la avenida Alem fue escenario de un violento siniestro vial que volvió a poner en foco los riesgos de circular a alta velocidad sobre calzadas mojadas.
Ocurrió en avenida Alem, a la altura de la cervecería, en la mano que tiene sentido hacia el este. Fue protagonizado por un Chevrolet Cruze cuyo frente quedó destrozado. Su conductor resultó con lesiones leves
Eran cerca de las 5 de la mañana cuando un Chevrolet Cruze que circulaba por avenida Alem, en el tramo ubicado a la altura de la cervecería, perdió el control y terminó estrellándose de frente contra una columna de alumbrado. El impacto fue brutal: el frente del vehículo quedó completamente destrozado, con severos daños visibles a simple vista.
Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el conductor avanzaba en sentido este cuando, por razones que aún se investigan, el coche se desestabilizó, salió de la cinta asfáltica y no pudo evitar la colisión. La combinación de velocidad, pavimento resbaladizo y lluvia fue determinante para que la maniobra se tornara irreversible en apenas segundos.
Tras el choque, vecinos y automovilistas que pasaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia. Personal médico arribó rápidamente y asistió al conductor, quien presentaba lesiones como consecuencia del violento impacto. Afortunadamente, y pese a la magnitud del siniestro, se encontraba consciente al momento de recibir atención.
El automóvil quedó detenido junto a la columna, con el capot retorcido y restos de autopartes esparcidos sobre el sector. Durante algunos minutos, el tránsito en la mano este de avenida Alem se vio parcialmente afectado mientras se realizaron las tareas de asistencia y se aseguraba el sector.