Murieron una mujer y dos niñas tras un incendio en una casa de La Plata

Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles por la noche en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Hornos y dejó como saldo la muerte de una mujer y dos niñas, que quedaron atrapadas en el interior del inmueble. El siniestro generó conmoción en el barrio y un amplio despliegue de equipos de emergencia.
El hecho ocurrió pasadas las 20 en una casa ubicada sobre la calle 57, entre 152 y 153, en el partido de La Plata. Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron gran parte de la edificación, lo que dificultó las tareas de rescate.
El alerta y el operativo
Una adolescente de 17 años fue quien dio aviso a la policía al advertir que su vivienda se encontraba envuelta en llamas. A los pocos minutos llegaron al lugar efectivos policiales, dotaciones de bomberos, personal de la Guardia Urbana y ambulancias del SAME.
El humo denso dificultó las tareas de rescate.
Al arribar, los rescatistas se encontraron con un escenario crítico: el fuego ya había tomado casi toda la estructura y una espesa columna de humo impedía el ingreso inmediato. A pesar del rápido y coordinado operativo, los equipos de emergencia lograron retirar del interior de la casa a tres personas que ya no presentaban signos vitales.
Las víctimas del siniestro
Las fallecidas fueron identificadas como Celeste Villalba, de 27 años, y las niñas Pilar, de 7, y Aitana, de 4. De acuerdo con los primeros datos, las víctimas habrían quedado atrapadas por el avance del fuego y la intensa inhalación de humo.
Vecinos del barrio relataron momentos de extrema tensión y destacaron el esfuerzo de los bomberos durante el operativo, aunque el avance de las llamas hizo imposible evitar el desenlace fatal. La vivienda quedó seriamente dañada por el incendio.
La principal hipótesis
Según las primeras actuaciones judiciales, el incendio se habría iniciado de manera accidental. Familiares de las víctimas indicaron que un niño de tres años se encontraba jugando con un encendedor en uno de los dormitorios de la casa.
El incendio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 57 de Los Hornos.
La hipótesis principal señala que el menor habría prendido fuego unas prendas que estaban sobre la cama, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente al colchón. En cuestión de minutos, el fuego se propagó por el interior del inmueble y convirtió la vivienda en una trampa mortal.
Peritos trabajaron durante la noche para establecer con mayor precisión las causas del siniestro, aunque hasta el momento no se difundieron los resultados oficiales. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Fiscalía Nº 16.