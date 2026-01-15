Persecución en Punta del Este: choque, disparos y un auto argentino abandonado
Un auto con matrícula argentina que intentó evadir un control fue abandonado tras un operativo que incluyó disparos y el despliegue de múltiples unidades policiales. La Policía logró detener a al menos un sospechoso mientras continúa la búsqueda de los demás implicados.
El balneario uruguayo de Punta del Este fue escenario de un violento operativo policial la madrugada del jueves, que incluyó una persecución, un choque contra un patrullero, disparos de arma de fuego y la fuga de varios ocupantes de un automóvil con patente argentina.
El incidente generó alarma entre vecinos y veraneantes y activó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.
Intenso operativo policial
La jornada comenzó cuando un vehículo con matrícula argentina ignoró un control policial en la zona de La Barra y trató de escapar de los efectivos que patrullaban el lugar. La persecución se extendió por calles de Punta del Este y terminó con un violento choque contra un patrullero en la rotonda de ingreso a Avenida Gorlero, una de las arterias principales del balneario uruguayo.
Durante la huida, varios móviles policiales se sumaron a la persecución y se produjeron disparos de arma de fuego, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron heridos hasta el momento. Al verse cercados por las fuerzas, los ocupantes del vehículo abandonaron el auto y escaparon a pie por las calles aledañas, lo que desató un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.
Detención de un individuo
Según fuentes oficiales, la Policía de Maldonado realizó un importante despliegue para dar con los prófugos, integrando a efectivos de la Policía Caminera, la Unidad Regional de Patrullaje Motorizado (URPM), el Grupo de Intervención Rápida (GIR), la Guardia Republicana y cadetes de la Escuela de Oficiales, con el apoyo de tránsito de la Intendencia departamental.
El operativo permitió la detención de al menos una persona, aunque otros involucrados siguen siendo buscados por las autoridades. La Policía Científica trabaja en la escena realizando las pericias correspondientes para esclarecer cómo se originó la persecución y determinar si hay delitos adicionales por investigar.
Los disparos escuchados por vecinos motivaron numerosas llamadas al servicio de emergencias y generaron preocupación entre quienes circulaban por el centro del balneario, donde la presencia policial fue notoria durante varias horas.
En redes sociales, usuarios compartieron videos y testimonios de los momentos en que los ocupantes del auto escapaban por las calles. Las imágenes muestran una fuerte presencia de patrulleros y agentes policiales acordonando zonas para intentar capturar a los fugitivos.
La noticia rápidamente se viralizó entre residentes y turistas, que compartieron su asombro por el nivel de violencia vivido en un sector habitualmente tranquilo y turístico.
Aunque las autoridades no han revelado oficialmente la razón por la cual los ocupantes intentaron evadir el control, el episodio se suma a otros hechos de inseguridad que han participado en las últimas semanas en la zona, según informes policiales regionales.