De película

Persecución en Punta del Este: choque, disparos y un auto argentino abandonado

Un auto con matrícula argentina que intentó evadir un control fue abandonado tras un operativo que incluyó disparos y el despliegue de múltiples unidades policiales. La Policía logró detener a al menos un sospechoso mientras continúa la búsqueda de los demás implicados.