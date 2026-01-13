Tras la viralización

"Estropean mi imagen", dijo la argentina que amenazó con un bate a un automovilista en Punta del Este

El episodio ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20 en Punta del Este. La mujer dijo que actuó por temor tras una disputa por un lugar para estacionar. . “Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer", argumentó.