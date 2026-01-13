"Estropean mi imagen", dijo la argentina que amenazó con un bate a un automovilista en Punta del Este
El episodio ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20 en Punta del Este. La mujer dijo que actuó por temor tras una disputa por un lugar para estacionar. . “Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer", argumentó.
En Punta del Este, la mujer bajó de su Audi y amenazó con un bate a un automovilista.
"Están estropeando mi imagen”, dijo Andrea, la argentina que protagonizó un video viral en redes sociales al bajarse con un bate de su vehículo en Punta del Este, Uruguay, al explicar públicamente que reaccionó porque se sintió intimidada mientras buscaba estacionamiento.
El incidente que involucró a la mujer que se desempeña como instrumentadora quirúrgica en la ciudad de Buenos Aires sucedió durante una congestión en la intersección de Los Muergos y Calle 20 de la ciudad balnearia uruguaya.
Según la versión que dio la mujer, circulaba por una vía con vehículos estacionados a ambos lados y vio a una mujer que cruzó la calle y luego se subió a su vehículo. Dijo que puso las balizas y esperó para estacionar cuando, según contó, apareció un auto con patente uruguaya cuyos ocupantes comenzaron a increparla.
Relató luego que, con los ventanilla subida, vio a una persona que le golpeó el vidrio y por ese motivo bajó del vehículo con un bate de béisbol en la mano. “Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera”, dijo Andrea, instrumentadora quirúrgica.
Reacciones, viralización y versiones cruzadas
En las imágenes que se difundieron en redes sociales se ve el intercambio verbal entre los conductores, y se escucha un insulto dirigido hacia la mujer; el video ayudó a que el episodio se viralizara, según informaron medios uruguayos.
“Iba por una calle en la que había autos estacionados de ambos lados. Vi que una mujer venía con un perro cruzando la calle, se subió a su vehículo, yo puse las balizas y esperé a que esa persona salga para yo poder estacionar. Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio". Ante esta situación, afirmó sentirse amenazada y descendió del vehículo con el bate en la mano.
Andrea aseguró que varios ocupantes del otro vehículo la insultaron y le advirtieron que le romperían el auto, y agregó que era su primera salida desde que llegó el viernes y que salió a tomar aire tras días de lluvia. “No sé qué fue a buscar al auto, si un teléfono o un arma”, sostuvo la mujer.
Fuentes de la Policía de Maldonado dijeron que no se radicó una denuncia formal y que, por esa razón, el episodio quedó registrado como una disputa callejera sin intervención judicial.
Antecedentes del vehículo
Según se informó, el Audi Q7 a nombre de Andrea registra 52 multas de tránsito impagas en la Argentina por un total de $11.074.745; en la Ciudad de Buenos Aires figuran 37 infracciones —22 por exceso de velocidad y 11 por circular en lugares prohibidos— y en la provincia de Buenos Aires aparecen 15 penalizaciones adicionales, en su mayoría por exceso de velocidad.
La mujer aseguró no haber presentado una denuncia y se quejó por el escrache en redes: “Dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, yo no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde".
En el registro audiovisual no constan heridos ni daños materiales, y en el relato público la principal consecuencia fue la difusión del video y las repercusiones en redes sociales; las autoridades locales señalaron que, ante la ausencia de una denuncia formal, no hubo intervención judicial.