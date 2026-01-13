"¿Estás muerto?"

Polémica en China: una app obliga a “fichar” cada día para confirmar que seguís con vida

Se llama “Are You Dead?” (en chino, “Si Le Me”) y propone un gesto tan simple como inquietante: tocar un botón para confirmar que estás bien. Si el usuario no hace el “check-in” durante un período, la aplicación alerta a un contacto designado. La popularidad reavivó el debate sobre la soledad y el crecimiento de los hogares unipersonales en China.