Polémica en China: una app obliga a “fichar” cada día para confirmar que seguís con vida
Se llama “Are You Dead?” (en chino, “Si Le Me”) y propone un gesto tan simple como inquietante: tocar un botón para confirmar que estás bien. Si el usuario no hace el “check-in” durante un período, la aplicación alerta a un contacto designado. La popularidad reavivó el debate sobre la soledad y el crecimiento de los hogares unipersonales en China.
“¿Estás muerto?”: la app que se volvió furor en China.
Una aplicación china con un nombre directo -y para muchos, perturbador- se convirtió en un fenómeno: “Are You Dead?” (“¿Estás muerto?”). El eje de su éxito es la promesa de seguridad para quienes viven solos: el usuario debe registrarse periódicamente con un toque para confirmar que está bien.
El funcionamiento es simple: la app pide un check-in diario (o en ventanas definidas) y, si no hay respuesta durante un lapso, activa una alerta. En versiones reportadas por medios internacionales, si el usuario no confirma su estado por dos días consecutivos, se notifica a un contacto de emergencia previamente configurado.
Aunque fue lanzada en 2025, el boom llegó en enero de 2026, cuando escaló al tope de las descargas pagas en la App Store china. La aplicación tiene un costo bajo -se mencionan 8 yuanes -y su expansión también empezó a sentirse fuera de China, empujada por la curiosidad y el boca a boca digital.
Check-in de vida: si no respondés, la app avisa a tu contacto de emergencia.
El furor abrió una discusión más grande que la tecnología: la soledad. En China, el número de hogares de una sola persona viene creciendo y algunas proyecciones hablan de 200 millones para 2030. En paralelo, los cambios demográficos y el envejecimiento también pesan: encuestas oficiales citadas por la prensa mostraron altos niveles de adultos mayores viviendo solos o solo con su pareja.
El nombre, justamente, es el punto más polémico: mientras algunos lo ven como un “cachetazo” necesario para hablar de la muerte y el aislamiento, otros lo consideran de mal gusto o directamente angustiante. Incluso se reportó que los creadores evalúan ajustes -desde el modelo de cobro hasta el branding- para sostener el servicio sin alimentar el rechazo que provoca el título de la app.