El alerta por la presencia de la "mosca que muerde" se extiende en la zona del Río de la Plata
Tras los reportes en el AMBA, crecen las consultas por ataques en los centros de salud uruguayos: la “barigüí” tiene la particularidad de que cuando pica, quiere succionar, muerde y genera una lesión en la piel que puede sangrar. Características de la especie y cómo prevenir su ataque.
El jején, borrachudo o mosca negra provoca una lesión diferente a la del mosquito.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires se han reportado cada vez frecuentes apariciones de pequeños insectos que no pican, sino que muerden, y dejan marcas dolorosas en la piel. Se trata del barigüí, también conocido como jején, borrachudo o mosca negra, un artrópodo hematófago que reaparece cada año cuando se combinan ciertas condiciones ambientales.
Si bien en la región no se registraron enfermedades graves transmitidas por este insecto, sí afecta la calidad de vida.
Se trata de un artrópodo hematófago que reaparece cada año cuando se combinan ciertas condiciones ambientales.
Mientras pican inyectan un anestésico, un vasodilatador y un anticoagulante que evita que la mordedura se note al instante, lo que puede derivar en infecciones secundarias, ya que el problema se agrava al rascarse, por lo que se sugiere lavarse rápidamente la zona, aplicar frío y evitar rascarse para no introducir bacterias.
En tanto, a diferencia de los mosquitos, el barigüí no entra a las casas: se alimenta en espacios abiertos. La hembra es la más agresiva y predominantemente diurna, con mayor actividad temprano por la mañana y al caer el sol.
Ataca por igual a humanos, mascotas y otros animales y los especialistas coinciden en que el control ambiental es muy difícil. “Sí o sí hay que recaer sobre la prevención individual".
"En Uruguay está. Sucede que de acuerdo a las circunstancias climáticas puede haber mayor o menor cantidad. Eso es seguramente lo que está pasando en Argentina que se está reportando", dijo a la prensa uruguaya la directora de Salud del MSP, Fernanda Nozar.
"Quienes han transitado por cercanías de cursos de agua pueden observarla sobre todo sobre en la mañana o la tardecita, en los extremos del día", aseguró Nozar.
Características y síntomas
Nozar señaló que se trata de "la clásica mosca grande que conocemos y tiene la particularidad de que cuando pica, quiere succionar, muerde y genera una lesión en la piel que puede sangrar".
Por otro lado, sobre los síntomas que genera la mordida, Nozar señaló que son: "Picazón, ardor y dolor". En ese sentido, recomendó "lavarse la zona, usar antialérgicos y controlar que no haya una respuesta inflamatoria". "Se previene usando repelente y ropa clara, de manga larga y pantalones largos", aseguró la funcionaria.
Además, Nozar consideró que "si aumenta la circulación de la mosca puede verse en otros ámbitos como la ciudad". Sin embargo, aclaró que "no transmite enfermedades ni genera mayores precauciones".