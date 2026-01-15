Buenos Aires - Uruguay

El alerta por la presencia de la "mosca que muerde" se extiende en la zona del Río de la Plata

Tras los reportes en el AMBA, crecen las consultas por ataques en los centros de salud uruguayos: la “barigüí” tiene la particularidad de que cuando pica, quiere succionar, muerde y genera una lesión en la piel que puede sangrar. Características de la especie y cómo prevenir su ataque.