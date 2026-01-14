Uruguay: filmaron a un motociclista llevando un carpincho muerto por la ruta

Un video que circuló con fuerza en redes sociales dejó una escena tan insólita como polémica: un motociclista fue filmado mientras transportaba un carpincho muerto en Maldonado, presuntamente con fines de consumo.
Un biólogo recordó que en Uruguay el carpincho es fauna nativa protegida y que su caza, tenencia, transporte y comercialización están prohibidos, con multas que pueden superar los $ 3,6 millones.
Las imágenes, según se informó, fueron registradas sobre la ruta 9, a la altura de un cartel que indica las direcciones hacia Punta del Este y San Carlos, y rápidamente generaron repudios y comentarios por tratarse de una especie silvestre.
Consultado por el caso, el biólogo Matías González, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, explicó que en Uruguay el carpincho es fauna nativa protegida por la Ley 9481 (1935) y normas posteriores, por lo que están prohibidas su caza, tenencia, transporte y comercialización.
El especialista remarcó que, en esas condiciones, quien trasladaba el animal “estaba en falta” y detalló que las sanciones van de 10 a 2.000 unidades reajustables, es decir, entre $ 18.480 y $ 3.696.000, según el caso.
Además, señaló que las multas pueden incluir medidas accesorias, como la incautación de armas, vehículos u otros medios utilizados en el hecho, en función de lo que determine la autoridad competente.
Por último, González subrayó que, más allá de lo legal, el carpincho es una especie prioritaria para la conservación por su valor emblemático y presencia en ambientes naturales, y advirtió que el consumo implica riesgos sanitarios por posibles zoonosis, por lo que también está desaconsejado.