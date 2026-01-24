Caso Monzón

Denuncian por amenazas al hermano de uno de los chicos acusados por el crimen de Jeremías

"Dejá de subir giladas porque te re cago a balazos” fue el mensaje intimidatorio que recibió un joven vecino de Rincón que este viernes realizó un posteo en IG pidiendo “Justicia”. El hecho suma tensión a una causa que sigue generando conmoción social y judicial.