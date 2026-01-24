Denuncian por amenazas al hermano de uno de los chicos acusados por el crimen de Jeremías

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón incorporó en las últimas horas un nuevo episodio que vuelve a poner el foco en el clima de tensión que rodea al caso.
"Dejá de subir giladas porque te re cago a balazos” fue el mensaje intimidatorio que recibió un joven vecino de Rincón que este viernes realizó un posteo en IG pidiendo “Justicia”. El hecho suma tensión a una causa que sigue generando conmoción social y judicial.
Un joven vecino de San José del Rincón denunció haber sido amenazado a través de redes sociales por quien sería el hermano de uno de los imputados, luego de expresar públicamente un pedido de justicia por el adolescente asesinado.
De acuerdo a información policial, la denuncia fue radicada el viernes 23 de enero, en horas de la tarde, en la Comisaría 14ª de San José del Rincón.
La víctima, de 21 años, relató que había publicado una historia en su cuenta de Instagram sumándose al reclamo social por el crimen de Jeremías, cuando comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde la misma red social.
Según el testimonio, los mensajes incluían frases como “querés que te rompa la cabeza”, “dejá de subir giladas porque ya te busco” y “te re cago a balazos”, además de advertencias sobre un supuesto encuentro inminente.
El denunciante indicó que conoce al remitente —identificado como Máximo P., domiciliado en Colastiné— por vínculos en común y que ambos se seguían en redes sociales.
Ante la gravedad de la situación, se dio inmediata intervención al Ministerio Público de la Acusación, quedando la causa en manos del fiscal Eric Fernández, quien dispuso actuaciones por el delito de amenazas.
En la madrugada del sábado, personal policial se constituyó en el domicilio señalado con el objetivo de efectivizar la detención del imputado, pero el procedimiento arrojó resultado negativo.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda se encontraba cerrada, con un candado colocado desde el exterior.
Tampoco hubo respuesta en los domicilios linderos, por lo que el operativo concluyó sin poder dar con el sospechoso. La Fiscalía continúa con las medidas para establecer su paradero.
El hecho se da en el marco de la causa por el homicidio de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrido a fines de 2025 y que provocó una profunda conmoción en Santa Fe.
El adolescente fue asesinado tras un encuentro pactado por redes sociales y la investigación determinó la participación de tres menores de edad: una joven de 16 años, imputada por homicidio agravado, y dos adolescentes no punibles por su edad.
La difusión de un video del ataque, que se viralizó en los últimos días, profundizó el impacto del caso y motivó el reclamo de la familia de la víctima para que se frene su circulación. En paralelo, el crimen reavivó el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil.
Mientras la causa principal avanza en el fuero correspondiente, la denuncia por amenazas suma un nuevo frente judicial y expone el clima de hostigamiento que, según advierten vecinos y allegados, rodea a quienes reclaman justicia por Jeremías.