Incendio en un hostal cerca de Moscú dejó cuatro muertos y varios heridos

Cuatro personas murieron y al menos seis resultaron heridas tras un incendio registrado durante la madrugada de este martes en un hostal ubicado en la ciudad de Balashikha, en la región de Moscú, Rusia. El siniestro generó una rápida intervención de los servicios de emergencia y abrió una investigación penal para determinar responsabilidades.
Según informó el Comité Investigador regional de Moscú, el fuego se inició en un inmueble privado de tres pisos que funcionaba como alojamiento. Las llamas comenzaron en el segundo nivel y se propagaron con rapidez, afectando una superficie aproximada de 35 metros cuadrados.
Víctimas fatales y heridos
Personal de bomberos acudió al lugar y logró controlar el incendio tras varias horas de trabajo, en medio de condiciones complejas por la estructura del edificio.
Durante las tareas de rescate, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres y dos mujeres. Además, seis personas debieron ser asistidas por lesiones de distinta gravedad.
Entre los heridos se encontraban dos menores de edad y un adolescente de 15 años, quienes fueron trasladados a centros de salud de la zona para recibir atención médica.
Posible negligencia
De acuerdo con los primeros informes, el incendio podría haberse originado por un uso imprudente del fuego. Ante este escenario, los investigadores iniciaron una causa penal por muertes causadas por negligencia.
Las autoridades también analizan si el edificio era alquilado de manera ilegal como hostal, una irregularidad que podría haber influido en las condiciones de seguridad del lugar y agravado las consecuencias del siniestro.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del incendio y establecer eventuales responsabilidades penales.