Un accidente aéreo en India dejó varios muertos, entre ellos un importante dirigente político

Un avión privado que trasladaba al viceprimer ministro del estado indio de Maharashtra, Ajit Pawar, se precipitó al suelo este 28 de enero de 2026 durante un intento de aterrizaje en el aeropuerto de Baramati, en el distrito de Pune, y dejó cinco víctimas fatales, entre ellas la figura política de alto rango, según confirmaron autoridades y medios internacionales.
El accidente ocurrió en horas de la mañana local, cuando la aeronave, identificada como un Learjet 45XR operado por VSR Aviation, se aproximaba al aeródromo luego de despegar desde Mumbai, la capital financiera de India. Pawar viajaba para participar de actos de campaña vinculados a elecciones locales.
Detalles del accidente y víctimas
La Dirección General de Aviación Civil de India (DGCA) confirmó que ninguna de las cinco personas a bordo sobrevivió al impacto.
El siniestro se produjo cuando la pequeña aeronave intentaba realizar una maniobra de aterrizaje de aproximación en la pista del aeropuerto de Baramati, una ciudad dentro del distrito de Pune, aproximadamente 250 kilómetros al este de Mumbai.
Según los primeros reportes, el avión se desvió de su trayectoria, salió de la pista y se estrelló contra un campo abierto cercano, quedando envuelto en llamas de inmediato. Imágenes y testimonios recogidos por los medios muestran columnas de humo negro elevándose desde el lugar del siniestro.
Las cinco personas que fallecieron incluían a Ajit Pawar, dos miembros de su equipo personal y los dos tripulantes de la aeronave.
Las identidades de los miembros de la tripulación y del equipo acompañante fueron confirmadas por las autoridades indias en comunicados oficiales, y los restos de la aeronave quedaron totalmente destruidos en el lugar del accidente.
Pawar, de 66 años, tenía una larga trayectoria en la política local y era considerado un líder influyente dentro del estado de Maharashtra, que es uno de los más poblados y económicamente relevantes de India.
Ajit Pawar (derecha) lideraba un espacio político que formaba parte de la coalición gobernante junto al partido del primer ministro, Narendra Modi
Repercusiones políticas y contexto
La muerte de Pawar generó una rápida reacción institucional en India, con mensajes de condolencia del primer ministro Narendra Modi y otros líderes nacionales que resaltaron su trayectoria y compromiso con la gestión pública.
Modi describió la noticia como “profundamente triste” y expresó su pésame a los familiares de los fallecidos por medio de mensajes difundidos en redes sociales.
Ajit Pawar había sido durante años una figura central en la política de Maharashtra y ocupaba el cargo de viceprimer ministro en el gobierno estatal.
Proveniente de una familia con fuerte presencia política —su tío fue fundador de uno de los principales partidos regionales— Pawar había consolidado su propia base de apoyo con una combinación de gestión administrativa y liderazgo político en su región.
Su deceso ocurre en un contexto electoral local, ya que se dirigía a Baramati para participar de actividades vinculadas a las próximas elecciones distritales, lo que amplifica el impacto político de la tragedia en la región.
El accidente también reavivó la discusión sobre la seguridad de los vuelos chárter utilizados por figuras públicas y autoridades gubernamentales, dado que este tipo de aeronaves privadas suelen operar en aeródromos secundarios sin el mismo nivel de infraestructura que los grandes aeropuertos internacionales.
Dirigentes políticos expresaron sus condolencias
Investigación
Las autoridades aeronáuticas de India anunciaron que se iniciará una investigación formal para determinar las causas exactas del accidente, a través del Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), agencia especializada en accidentes aéreos.
El análisis preliminar aún no arrojó conclusiones, aunque voceros oficiales indicaron que condiciones de visibilidad y posibles fallas operativas serán parte de la revisión.
El aeropuerto de Baramati, donde se registró el siniestro, es una instalación más pequeña que otros aeródromos del país y no cuenta con torre de control de tráfico aéreo en algunos tramos, lo cual puede influir en las dificultades de aproximación de aeronaves privadas, según fuentes consultadas por agencias internacionales.
Además de la causa técnica, los investigadores evaluarán factores como el estado meteorológico en el momento del accidente, la trayectoria de vuelo y la comunicación con el aeropuerto, todos elementos habituales en este tipo de análisis.