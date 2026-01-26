Según Nature Sustainability

Calor extremo: advierten que para 2050 más del 40% del planeta podría vivir temperaturas peligrosas

Un estudio internacional proyecta que el aumento sostenido del calentamiento global expondrá a miles de millones de personas a condiciones térmicas cada vez más severas en las próximas décadas, con impacto directo en la salud, la energía y la vida cotidiana.