Según un informe

La ONU advierte que el mundo ya entró en una era de “bancarrota hídrica global”

La Organización de las Naciones Unidas revela que la crisis del agua ya está aquí, con sistemas al borde del colapso y graves implicancias: con 75% de la población mundial en riesgo hídrico, la presión sobre recursos escasos afecta la producción de alimentos y la estabilidad económica a nivel mundial.