Desarrollan un telgopor ecológico a partir de cáscara de arroz y hongos
Fue creado por científicos a partir de hongos y subproductos agropecuarios para crear materiales de embalaje 100% biodegradables. Componen el equipo docentes de la Facultad de Bioquímica de UNL, investigadores del Conicet y de FIQ-UNL.
Los biocompuestos fibra-polímero basados en hongos se posicionan como una innovación reciente y una alternativa ecológica a los plásticos. Foto: Gentileza
Todos conocemos esos envoltorios de telgopor que vienen cuando compramos algo, que se hacen bolitas y terminan desparramados por todos lados. Eso se llama Poliestileno Expandido (EPS) y son un gran problema porque contaminan los ecosistemas y tardan más de 1000 años en descomponerse. Pero un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) pensó una alternativa que se encuentra en un etapa intermedia y que ya tuvo consultas de emprendedores que desean utilizar este packaging ecológico.
El proyecto se titula "Desarrollo de biocompuestos fibra-polímero basados en hongos agaricomycetes y restos agrícolas de la región centro-norte de Santa Fe", a cargo de Matías Cabeza docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) e investigador del Conicet y busca utilizar hongos y subproductos agropecuarios para crear materiales de embalaje 100% biodegradables.
El trabajo aborda la urgente necesidad de reemplazar el packaging tradicional, ya que se producen 14 millones de toneladas de EPS al año a nivel mundial, con el 40% destinado a un uso temporal. El EPS es un problema ambiental serio por su larga degradación, su difícil reciclaje y la contaminación (representa el 25% del material en los rellenos sanitarios). El desarrollo utiliza cascarilla de arroz por ser material de desecho disponible en la zona.
"En la última década se ha observado una tendencia mundial hacia el desarrollo sostenible. Los consumidores demandan materiales livianos, energéticamente eficientes, reciclables y más sostenibles ecológicamente", indicó Cabeza, y añadió: "Los gobiernos y las organizaciones internacionales como la ONU parecen estar alineándose para crear un ambiente propicio para desarrollar productos a partir de materias primas renovables".
"Los cultivos industriales del centro-norte santafesino (como la caña de azúcar, algodón o arroz) sufren crisis recurrentes debido a la volatilidad de los precios internacionales y a que su margen de ganancia es menor que el de otros cultivos. La posibilidad de añadir valor a sus subproductos tiene el potencial de estabilizar dichos sistemas productivos", continuó Cabeza.
"Como así también, el reemplazo de productos de consumo masivo como los embalajes de EPS por otros medioambientalmente amigables genera un impacto ecológico benéfico y a su vez concientizador", destacó el investigador.
El producto se obtiene de hongos agaricomycetes y restos agrícolas de la región centro-norte de Santa Fe. Foto: Gentileza
La solución
Los biocompuestos fibra-polímero basados en hongos se posicionan como una innovación reciente y una alternativa ecológica a los plásticos derivados de combustibles fósiles. Estos materiales utilizan hongos para digerir la lignina y celulosa de los sustratos, formando una matriz que mantiene unidas las piezas sin necesidad de adhesivos sintéticos.
Las propiedades de este material lo hacen perfecto para el embalaje, son amortiguadores y aislantes y están hechos de materiales 100% biológicos y compostables.
Los electrodomésticos vienen embalados en cajas con Poliestileno Expandido (EPS) adentro, lo que resulta altamente contaminante para el ambiente. Foto: Reuters
El equipo
Dirigen el equipo Matías Cabeza y Guillermo García, docentes de FBCB-UNL e investigadores del Conicet y participan una becaria doctoral, estudiantes y graduados de la Licenciatura en Biotecnología e investigadores colaboradores de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL). Cuenta con el respaldo de la Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesina, que colaboran en la recolección de información sobre la materia prima (precios, cantidades, estacionalidad) y facilita el contacto con productores para un posible aumento de escala.
El proyecto "Desarrollo de biocompuestos fibra-polímero basados en hongos agaricomycetes y restos agrícolas de la región centro-norte de Santa Fe", es parte del Curso para la Acción y el Desarrollo Orientado a Problemas Sociales y Productivos, herramienta de financiamiento de investigación y desarrollo de la UNL.
Los CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos son proyectos de investigación impulsados por la UNL para dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad y promover el desarrollo sostenible. Se caracterizan por involucrar desde el inicio a los sectores beneficiarios en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.
Este enfoque se basa en la coproducción de conocimiento entre el ámbito académico y los actores sociales o productivos, integrando saberes y recursos para lograr resultados aplicables en territorio.