Biodegradable

Desarrollan un telgopor ecológico a partir de cáscara de arroz y hongos

Fue creado por científicos a partir de hongos y subproductos agropecuarios para crear materiales de embalaje 100% biodegradables. Componen el equipo docentes de la Facultad de Bioquímica de UNL, investigadores del Conicet y de FIQ-UNL.