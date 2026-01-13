Investigación en Santa Fe

¿Es la era del Piroceno?: Tras los incendios, un "cóctel tóxico" afecta la fauna de los humedales

Un equipo del Conicet y la UNL comprobó que los sedimentos de humedales incendiados liberan sustancias letales cuando vuelven a inundarse. El trabajo -realizado en suelos de una isla sobre renacuajos- fue publicado en una revista científica internacional de alto impacto y es considerado inédito en Argentina.