Desde febrero

UNL libre de humo: no se podrá fumar o vapear en ningún espacio, incluidos semicubiertos y abiertos

Desde este año, estará prohibido fumar en todos los espacios dentro del perímetro universitario, lo que alcanza a estacionamiento, predios verdes, bares, etc. La medida busca mejorar la calidad del aire, reducir residuos y promover entornos más saludables.