Suecia busca reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años

Suecia avanza con planes para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves, mientras lucha contra un número creciente de niños reclutados por pandillas para llevar a cabo delitos violentos sin enfrentar repercusiones legales graves.
El aumento de delitos juveniles en Suecia
El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, dijo que el país estaba en una "situación de emergencia" y que detener el uso de niños en redes criminales era una "tarea crucial" para el gobierno.
El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer.
Pero varias autoridades, incluida la policía, funcionarios de prisiones y fiscales, se han opuesto al plan, y algunos están preocupados de que pueda llevar a que niños incluso más pequeños se conviertan en delincuentes.
Si se aprueba, la legislación entrará en vigor este mismo verano.
Strommer insistió en que la propuesta no equivalía a una "reducción general de la edad de responsabilidad penal" y sólo se aplicaría a los "delitos más graves", como asesinato, intento de asesinato, atentados con bombas agravados, delitos con armas agravados y violación agravada.
Según la propuesta, algunos de estos infractores podrían enfrentarse a penas de prisión en determinados casos.
Los datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que el número de delitos registrados vinculados a sospechosos menores de 15 años se ha duplicado en la última década.
El gobierno actual llegó al poder en 2022 con la promesa de acabar con el crimen organizado.
A principios del año pasado, una investigación ordenada por el gobierno recomendó reducir la edad de responsabilidad penal a 14 años en casos graves.
El primer ministro Ulf Kristersson confirmó en septiembre que la edad mínima sería de 15 años, afirmando que los niños "están siendo explotados sin piedad por redes criminales para cometer delitos graves".
El primer ministro Ulf Kristersson.
"Tanto para proteger a estos niños como a sus potenciales víctimas, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra este tipo de explotación cínica", añadió.
El gobierno anunció entonces que intentaría reducirlo a 13 y envió el proyecto de ley para que 126 autoridades y organizaciones lo sometieran a aportes.
Sus planes se encontraron con críticas y oposición por parte de diferentes autoridades y organizaciones.
En noviembre, la autoridad policial dijo que el cambio corría el riesgo de que "niños significativamente más jóvenes" se involucraran en bandas criminales.
Consecuencias de la reforma para los menores
Otros grupos dijeron que el sistema penitenciario no estaba equipado para manejar a delincuentes tan jóvenes y que detenerlos podría violar los derechos de los niños.
El servicio de prisiones y libertad condicional también dijo que la medida podría tener consecuencias negativas para los niños y que deberían ser atendidos de "otras maneras".
Los ministros también habían considerado previamente imponer límites de edad en las redes sociales, y la policía argumentó que las pandillas habían utilizado ciertas plataformas para reclutar a niños pequeños para cometer delitos.
Strommer dijo el lunes que había tomado nota de las críticas anteriores al proyecto de ley, pero que la situación se había vuelto más urgente.
Sin embargo, la oposición no ha disminuido. Fredrik Hjulström, el alcalde de la autoridad local que está revisando la propuesta, afirmó que no contenía argumentos fácticos, según la cadena nacional sueca SVT.
Agregó que los niños deberían recibir cuidados en lugar de ser castigados y argumentó que el proyecto de ley busca ganar puntos políticos, ya que las elecciones generales del país se celebrarán en septiembre de este año.
Mientras tanto, el abogado Johan Eriksson estuvo de acuerdo en que se deben tomar medidas para evitar que los niños sean reclutados por pandillas, pero dijo que reducir la edad de responsabilidad penal probablemente tendría el efecto contrario.
El proyecto de ley se enviará al Consejo de Legislación de Suecia, que revisa los proyectos de ley que el gobierno pretende presentar al parlamento.