Fuerte defensa de la ley Penal Juvenil

Cúneo Libarona: “El proyecto apunta a educar y resocializar a los menores”

"La edad de 16 años se fijó en 1980. Y el joven de 1980 no es el de 2026, atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores", sostuvo el ministro de Justicia. Afirmó que el gobierno construirá centros especiales. Milei anticipó la agenda parlamentaria.