Cúneo Libarona: “El proyecto apunta a educar y resocializar a los menores”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, brindó definiciones sobre el proyecto de ley de Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el lunes 2 y el viernes 27 de febrero.
La iniciativa contempla la baja de la edad de imputabilidad y, según el funcionario, responde a un cambio profundo en el contexto social desde la sanción de la normativa vigente.
“La edad de 16 años se fijó en 1980. Es una ley que no dice nada. El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”, sostuvo.
En ese sentido, Cúneo Libarona afirmó que el proyecto busca alinearse con los sistemas penales de otros países. “En Inglaterra la edad es bajísima, en todos los países es más baja. Nosotros nos tenemos que aggiornar a la realidad en la que vivimos”, remarcó.
Uno de los motivos que esbozó el funcionario es que la falta de sanciones actual no da respuesta a crímenes que ya fueron cometidos por los menores. “Al ser inimputables se cree que no comprenden la criminalidad del acto... Hay que prevenir, ¿pero qué haces cuando ya cometieron el delito?”, detalló en diálogo con radio Rivadavia.
Sobre la iniciativa, el funcionario aseguró que - de ser aprobada por ambas cámaras - se avanzará en la creación de un sistema penal específico para menores de 13 años. En el mismo, se incluirá una figura de "supervisor" que será "una persona a cargo que avisa a la familia y hace un seguimiento hasta comprobar que" el menor "esté en buen estado".
En referencia a las críticas al proyecto, Cúneo Libarona aclaró: "No se trata de una cárcel común, de régimen de mayores. (Los menores) van a estar sometidos a un tratamiento educativo obligatorio, en el que aprenden un oficio y deportes. Hay que educar y resocializar, es tratar de darles otra oportunidad. Tienen que reinsertarse en la sociedad”.
Para llevar adelante el plan, el ministro adelantó que la gestión libertaria planea construir espacios en terrenos ya disponibles colindantes a los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz.
En ese sentido, detalló que los menores no entrarán en contacto con los reclusos mayores de edad, y se ubicarán "en lugares en donde se puedan desarrollar bloques según su connotación social, su nivel de violencia y su delito".
Además, afirmó contar con el respaldo de operadores judiciales especializados. “Me reuní con jueces y fiscales de menores y todos me apoyan“, aseguró.
Y adelantó: ”Dicen que tiene que haber un cambio, el régimen actual es injusto para la víctima porque lo dejás en la calle. Tiene que haber una solución: no estamos en 1980, hay un mundo distinto. Hay mucha criminalidad, mucha impunidad. No se puede tolerar. Está muy revisada la ley. Podemos discutir 13 o 14 años, pero importa el sistema y la resocialización al menor".
Por último, el ministro se refirió a versiones sobre una eventual salida del gabinete y aseguró que continuará al frente del Ministerio de Justicia por pedido del presidente Javier Milei.
“Pensé que había cumplido mi ciclo, pero Javier y otros funcionarios me pidieron que me quedara”, reveló y marcó: “Voy a cumplir mi ciclo de la forma más responsable hasta el último día. Estoy agotado, pero trabajando, y voy a hacer el mayor esfuerzo hasta que Javier lo decida y el tiempo que sea necesario”.
El presidente Javier Milei anunció desde Mar del Plata una serie de reformas que serán tratadas a lo largo del año legislativo, precisamente en materia penal.
“Para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de Ley de la baja de imputabilidad para los menores que delinquen, porque en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, sostuvo el mandatario desde Guemes y Avellaneda, y sumó: “También estamos incrementando todas las penas del Código penal, para que efectivamente el que las hace las pague”.
Asimismo, rodeado por la militancia de la zona y algunos legisladores de La Libertad Avanza, agregó: "Además, estamos mandando una Reforma Tributaria para que cada día baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer”.
Al respecto, una inobjetable fuente aseguró a la agencia NA que la Reforma del Código Penal, al igual que la Tributaria, no se sumará al temario que se comenzará a discutir a partir del próximo lunes 2 de febrero hasta el 27 del mes, sino que se tratarán durante el período ordinario legislativo que iniciará el próximo 1° de marzo.
De esta forma, este enero el Congreso Nacional solo sesionará para debatir el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil.
En la administración libertaria se debaten los tiempos de tratamiento del proyecto que será consensuado con la oposición que presentó iniciativas similares. En la mesa política convergen quienes garantizan que se tratará en febrero, y quienes con menor optimismo apuestan a iniciar su tratamiento para finalizarlo durante las sesiones ordinarias.
“La idea es iniciar en Diputados, ya que lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, expresó un integrante del reducido círculo legislativo.
Este martes, la incorporación de la ley que busca reducir la edad de imputabilidad fue oficializada a través del decreto 53/2026 publicado durante la madrugada en el Boletín Oficial. Lo cierto es que el proyecto reemplazará la Ley de Minoridad, y aspira a establecer un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años.
Asimismo, la agenda legislativa prevista para este 2026 incluye, entre otros temas, las reformas del Código Penal y la Tributaria.
La primera contempla más de 900 artículos y persigue el objetivo de endurecer las penas para delitos que revisten gravedad. Además, intensificará la política criminal y supervisará la acción de los magristados que tendrám más herramientas, pero limitará las “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa.
Por otro lado, figura la Reforma Tributaria, tal vez la más desconocida hasta entonces, podría contemplar, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, un "esquema de simplificación y de menores impuestos en donde habrá una baja de Ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales”.