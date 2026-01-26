Congreso Nacional: la Ley Penal Juvenil estará en el temario de extraordinarias
Lo anunció el gobierno tras la reunión de la Mesa Política que lideró el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. La baja de edad de imputabilidad estará en el debate. También se avanzará con la Reforma Laboral.
La Mesa Política del Gobierno nacional definió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias e incorporar el debate de la Ley Penal Juvenil.
El gobierno nacional decidió ampliar el temario para el próximo período extraordinario de sesiones del Congreso Nacional, previsto entre el 2 y el 27 de febrero, e incorporó al listado el debate de la Ley Penal Juvenil. En esa materia, destaca y anticipa debate la intención de bajar la edad de imputabilidad que actualmente está fijada en 16 años.
La novedad se conoció este lunes, al cabo de una nueva reunión de la Mesa Política que encabezó el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni. Allí estuvieron la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el Ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.
No estuvo en el encuentro la titular del Senado y vicepresidenta Victoria Villarruel quien mantiene una distancia cada vez mayor con el mandatario nacional, pero si la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA), quien viene impulsando la Reforma Laboral, uno de los principales temas de la agenda legislativa de febrero.
No obstante, es conocida su prédica en favor de la baja en la edad de imputabilidad, por lo que se descuenta que su presencia en la Mesa Política tuvo doble propósito.
"Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes", publicó Bullrich.
La ex ministra de Seguridad de Milei se pronunció fuertemente sobre este tema en los últimos días, luego del crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 torturado y asesinado de 20 puñaladas en la ciudad de Santa Fe. En el caso están involucrados una joven de 16 años (que se encuentra detenida) y dos menores de 14 años que fueron declarados inimputables por su edad.
Hasta pocos días atrás, todo indicaba que el debate del nuevo Código Penal quedaría para el período ordinario de sesiones que comienza el 1° de marzo. Sin embargo, en las últimas horas se resolvió incorporarlo al temario que ya tiene otros temas de peso en agenda: además de la Reforma Laboral, está la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE que se encuentra en pausa por decisión del Parlamento Europeo.
Jeremías Monzón fue asesinado y el caso que reavivó el debate nacional sobre la edad de imputabilidad penal.
"Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La 'Ley Penal Juvenil' también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias", confirmó Adorni en redes sociales.