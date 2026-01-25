Nación inicia las gestiones legislativas con objetivos claros para las extraordinarias de febrero

El gobierno nacional comienza desde este lunes con su itinerario en el Congreso de la Nación Argentina con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las esperadas sesiones extraordinarias de febrero.
El itinerario del oficialismo apunta a la cámara alta con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, es pretencioso con la reforma laboral y ya anunció sus intenciones con la edad de imputabilidad.
Uno de los elementos destacados en relación a lo establecido a finales del 2025 es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional, con la posibilidad de que se envíe el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados, contemplando los cambios de postura desde el viejo continente.
Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.
Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.
En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.
Estirando la eventual fecha al resto del año, este sábado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, adelantó este sábado que la administración libertaria impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.
Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel para el “desendeudamiento de las familias argentinas” visibilizó por primera vez una novedosa confluencia política entre el grupo “Federales”, que coordina la bonaerense Victoria Tolosa Paz, con otros legisladores peronistas del interior del país y hasta extrapartidarios como Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
Justamente las firmas de diputados que le dan volumen a la iniciativa del ex director general de Aduanas conforman el ‘lado B’ del proyecto e insinúan una búsqueda de articulación política que está recién dando sus primeras puntadas, y que no se sabe cómo podría decantar.
Además de los mencionados, estamparon su firma en el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota, que conforma un monobloque peronista en la Cámara baja, y los representantes de Unión por la Patria Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.