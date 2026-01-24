Elogios propios y ajenos para Milei por su defensa al libre mercado

El Consejo Editorial del diario The Washington Post dedicó este viernes un contundente elogio al presidente Javier Milei tras su paso por el Foro Económico Mundial, calificando su intervención como una defensa del capitalismo "oportuna y necesaria" que "trajo a Davos de vuelta a la tierra".
El artículo, que fue replicado por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en inglés, contrasta la figura del mandatario argentino con la de sus pares globales. El editorial destaca que mientras "la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía".
El texto subraya la misión "descarada y optimista" de Milei para defender el capitalismo, guiando a la audiencia a través de las teorías de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Para el Post, el libertario logró argumentar que este sistema no es solo más productivo, sino "el único sistema justo" para el avance de la libertad.
El editorial valida los números de la recuperación argentina en este 2026, señalando que Milei "habla desde la experiencia". El diario resalta que, tras recibir un país con una inflación mensual del 25% y en la pobreza absoluta, sus reformas de libre mercado "están funcionando".
Entre los logros enumerados, el Washington Post cita:
La transformación de un déficit fiscal del 15% del PBI en superávit.
La desaceleración de la inflación al 2,8%.
La reducción de los niveles de pobreza de casi el 60% a cerca del 30%.
Un crecimiento económico estimado del 4,5% el año pasado y una proyección de otro 4% para 2026.
La comparación con Trump y China
El artículo también se detiene en la relación geopolítica del mandatario. Si bien lo describe como un "aliado vocal de Estados Unidos" y amigo de Donald Trump, marca una diferencia sustancial en sus políticas comerciales.
"A Trump se le atribuye a menudo el decir verdades duras a los asistentes de Davos, pero son las políticas de Milei las que realmente están cambiando el status quo", analiza el diario.
Nuevo encuentro, nueva foto con Trump. Reuters.
A diferencia del proteccionismo del líder republicano, destacan que el "autoproclamado anarcocapitalista" trabaja para erradicar barreras comerciales, incluso con China, reconociendo el peso del gigante asiático en el comercio global.
Finalmente, el editorial concluye que lo que realmente distingue a Milei es su deseo de "reducir su propio poder y control", citando su frase en Suiza: "Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor".
El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la editorial que realizó el viernes el diario The Washington Post sobre el paso del presidente Javier Milei en Davos y su discurso.
El funcionario coincidió con el artículo del diario estadounidense, a lo que manifestó que la opinión expuesta “es tal cual”.
También afirmó que es “el tercer año” en donde Milei “se planta en el mismo lugar, defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”.
El funcionario destacó la gestión libertaria. Reuters.
“Lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando”, sostuvo Sturzenegger.
Sobre el cierre de la semana, el indicador que elabora el JP Morgan culminó en mínimos de siete años y medio: cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades básicas. Se trata de su menor nivel desde junio de 2018.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno también compartió el artículo y posteó en redes: "Fenómeno espacial".