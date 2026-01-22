La confianza de los consumidores vuelve a crecer 2,24% este mes, tanto en segmentos medios como en sectores con ingresos bajos
El indicador que elabora el CIF/Univbersidad Torcuato Di Tella es predictor de votos y, por analogía, indicador de adhesión a la gestión. El indicador estaba en 36 puntos en enero del 2024; alcanzó su pico con 47,38% en enero del año pasado y casi vuelve a tocar ese techo en el presente. Pero no es un "crédito a largo plazo".
El consumo cayó en diciembre. Pero la economía está hecha con expectativas.
El Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella reportó que la evolución del Índice de Confianza del Consumidor en Argentina durante enero de 2026 revela un crecimiento mensual del 2,24%, impulsado principalmente por una mayor disposición a adquirir bienes durables e inmuebles y una mejora en la percepción de la situación personal.
Según el estudio, la confianza del consumidor ha logrado rebotar más de un 30% desde sus mínimos iniciales de 2024, pero tras tocar un techo en 2025, enfrenta el desafío de consolidar su recuperación en un contexto donde los sectores de menores ingresos aún muestran un retroceso interanual significativo.
A pesar del ajuste en los consumos, en el mes, el estudio destaca que este repunte fue liderado por los sectores de menores ingresos y por los residentes del interior del país, mientras que las expectativas macroeconómicas a futuro sufrieron un leve retroceso.
El ICC vuelve a niveles similares al pico de hace un año, pero por debajo del máximo alcanzado con Macri.
En cuanto a la recuperación del mes, el indicador aún se mantiene ligeramente por debajo de los picos registrados el año anterior. El documento utiliza encuestas realizadas por Poliarquía Consultores para desglosar el sentimiento económico según la región geográfica y el nivel socioeconómico de la población.
El informe adquiere relevancia para el análisis político en la Argentina. Desde hace tiempo, el ICC es un equivalente a la adhesión electoral o un predictor de votos debido a la altísima correlación histórica entre el “humor económico” de la sociedad y el desempeño del oficialismo en las urnas. No es un año de elecciones, pero el dato sirve como marcador de respaldo a la gestión.
Según pasan los meses
La evolución de la confianza del consumidor en Argentina desde el inicio del actual gobierno, analizada hasta enero de 2026, muestra una trayectoria marcada por una fuerte recuperación inicial tras un piso histórico, seguida de volatilidad y una reciente estabilización al alza.
De los datos del CIF/UTDT se pueden identificar tres fases clave en esta evolución. El primero es el punto de partida crítico para el análisis en enero de 2024, momento en que el Índice tocó un piso de 35,60 puntos tras las primeras medidas del presidente Milei. A la medición actual de enero de 2026 (46,57 puntos), la confianza ha acumulado un crecimiento del 30,8%.
El nivel máximo de confianza durante el actual gobierno se registró en enero de 2025, alcanzando los 47,38 puntos. Tras tocar ese techo, el indicador experimentó una caída pronunciada durante el resto del año 2025, para luego iniciar una recuperación hacia finales de año y principios de 2026, un rebote emparentado con el comicio nacional.
En la actualidad, aunque el índice ha retomado la senda positiva con un aumento mensual del 2,24%, todavía se encuentra un 1,72% por debajo del pico registrado un año atrás.
Disparidades
La evolución reciente expone disparidades significativas según el nivel de ingresos y la región, lo que sugiere que la recuperación de la confianza no es homogénea.
Si bien los dos segmentos sociales analizados mejoraron su percepción en el último mes, la tendencia a largo plazo muestra una fractura social. En comparación con enero de 2025, los hogares de ingresos altos muestran una confianza fortalecida (+6,39%), mientras que los hogares de ingresos bajos han sufrido un deterioro considerable (-11,15%).
La percepción sobre situaciones personales es contraintuitiva con otros marcadores del consumo "ajustado".
La recuperación reciente de la confianza está fuertemente traccionada por la predisposición a la compra de Bienes Durables e Inmuebles, subíndice que saltó un 9,90% solo en enero de 2026 y que identifica a los sectores sociales con capacidad para esas inversiones.
Las Condiciones Presentes mejoraron notablemente (+7,88%), impulsadas por la compra de bienes, mientras que las Expectativas Futuras cayeron levemente (-1,40%).
Informe segmentado
Por regiones, el mayor aumento mensual del ICC se registró en el Interior, con una suba de 7,90%. En contraste, el GBA mostró una variación prácticamente nula, con una caída de 0,07%, seguido por CABA, que presentó una disminución de 1,48%. El Interior es la región con el índice más alto, mientras que el GBA presenta el nivel más bajo entre las tres.
La confianza en la macroeconomía a mdiano plazo, en retroceso respecto de un mes atrás.
Por ingresos, el ICC registró un aumento mensual en ambos segmentos, siendo más pronunciado entre los hogares de ingresos bajos, donde el índice creció 3,32%, mientras que entre los hogares de ingresos altos la suba fue de 1,27%.
Por subíndices, Bienes Durables e Inmuebles registró el mayor aumento mensual, con una suba de 9,90%, seguido por Situación Personal, que creció 1,83%. En contraste, la situación Macroeconómica mostró una caída de 2,23%.