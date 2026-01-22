Milei cosecha las expectativas en su modelo

La confianza de los consumidores vuelve a crecer 2,24% este mes, tanto en segmentos medios como en sectores con ingresos bajos

El indicador que elabora el CIF/Univbersidad Torcuato Di Tella es predictor de votos y, por analogía, indicador de adhesión a la gestión. El indicador estaba en 36 puntos en enero del 2024; alcanzó su pico con 47,38% en enero del año pasado y casi vuelve a tocar ese techo en el presente. Pero no es un "crédito a largo plazo".