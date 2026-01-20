El índice cayó 0,39% interanual

La confianza en la economía del país continúa en niveles que apenas eluden un giro recesivo

Sólo cuatro de las diez series que mide la Universidad Torcuato Di Tella a través del CIF, muestran signos positivos. Hubo una mejora de 1,24% mensual en diciembre; la tendencia-ciclo crece 0,18%.