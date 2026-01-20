La confianza en la economía del país continúa en niveles que apenas eluden un giro recesivo

El Índice Líder del Centro de Investigación en Finanzas creció 1,24% en el mes de diciembre con respecto a la medición del mes anterior, y se ubica en 126.14 puntos. El indicador presenta una disminución de 0,39% con respecto a diciembre de 2024.
Sólo cuatro de las diez series que mide la Universidad Torcuato Di Tella a través del CIF, muestran signos positivos. Hubo una mejora de 1,24% mensual en diciembre; la tendencia-ciclo crece 0,18%.
Por su parte, la serie de referencia, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró una suba de 0,29% durante octubre de 2025.
El ILCIF está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) "en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos", explican los autores.
El CIF de la Universidad Torcuato Di Tella es dirigido por Sebastián Auguste. El indicador se basa en el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC); el Merval Argentina (MAR); el agregado monetario M1 (total); la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -en todos los casos deflectados por inflación- y el precio FOB oficial de las habas de soja (USD/ton.).
A ellos suma las ventas de autos a concesionarios; el despacho de cemento al mercado interno; el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UTDT; el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos (construcción) y el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia.
Por su parte -siempre en diciembre de 2025- el Índice de Difusión se ubica en 40%. Esto quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, cuatro presentan variaciones positivas significativas: el Índice de Confianza del Consumidor, las Ventas a Concesionarios, el Despacho de Cemento y el Índice de Precios de Minerales No Metálicos.
La serie tendencia-ciclo (elimina la estacionalidad y datos extraordinarios) crece 0,18% en el mes de cierre del pasado año. El indicador se ubica en 126.04 puntos en diciembre de 2025 (2004=100).
En lo referente a la serie de tendencia-ciclo utilizada como referencia (que presenta datos hasta octubre de 2025), se observa que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sube 0,142% respecto del mes anterior.
Este es el segundo incremento luego de cuatro caídas consecutiva de la tendencia ciclo del EMAE. Seis caídas consecutivas de este indicador definen una recesión técnica. La probabilidad de salir de la fase expansiva se ubica en 98,80%, pero eso por ahora no sucede.