2,4% en diciembre

Con una suba en el cierre, la inflación mayorista acompañó la desaceleración del IPC en 2025

Los precios al por mayor se aceleraron como consecuencia de un alza de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en importados, quedando cinco puntos por debajo de la inflación minorista anual. El ministro Caputo festejó el dato del INDEC.