Con una suba en el cierre, la inflación mayorista acompañó la desaceleración del IPC en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 2,4% en diciembre de 2025, una aceleración de 0,8 puntos porcentuales frente al 1,6% de noviembre.
Los precios al por mayor se aceleraron como consecuencia de un alza de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en importados, quedando cinco puntos por debajo de la inflación minorista anual. El ministro Caputo festejó el dato del INDEC.
El dato se ubicó apenas por debajo del 2,8% mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y terminó de redondear un 2025 con inflación mayorista de 26,2%, unos cinco puntos por debajo del 31,5% minorista del año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a celebrarlo en redes como “la inflación mayorista más baja desde 2017”. En el posteo, subrayó que el resultado “contrasta con el 276,4%” del IPIM de 2023 y lo atribuyó a "la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado".
"La dinámica observada en los distintos indicadores de precios refleja que este programa económico, basado en el orden fiscal y monetario y en la devolución de recursos al sector privado, es el camino para terminar de una vez por todas con la inflación", posteó el Jefe de Hacienda.
El Indec detalló que el 2,4% mensual se explicó por una suba de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados. El movimiento, además, fue traccionado por los productos primarios de origen nacional, que pasaron a subir 2,5% luego de haber marcado -0,3% el mes previo, con un dato que resaltó dentro de esa división: el petróleo avanzó 3,4%. Los productos manufacturados nacionales también empujaron, con un alza de 2,6%, 0,3 puntos por encima de noviembre.
En la desagregación por rubros, los productos refinados del petróleo encabezaron los incrementos con 6,3%, seguidos por alimentos y bebidas (3,2%) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (3,2%). Tabaco (3,0%) y máquinas y aparatos eléctricos (2,4%) quedaron en torno al promedio general, mientras que otros segmentos se movieron por debajo de ese ritmo.
Otro dato que dejó diciembre es el comportamiento de los importados: la suba de 1,7% quedó muy por debajo del aumento del dólar oficial, que fue de 41,2%.
El informe marcó una foto doble: 2025 terminó con una mayorista más “calma” que la minorista, pero diciembre confirmó una aceleración por segundo mes consecutivo. El IPIM pasó de 1,6% mensual en noviembre a 2,4% en diciembre, al tiempo que el IPC también venía sosteniendo registros por encima de los dos puntos.
En esa comparación se aclara que la canasta del IPIM incluye solo bienes, mientras el IPC combina bienes y servicios a nivel consumidor final. Además, el IPIM mide la evolución promedio de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno e incluye impuestos como IVA, internos y a los combustibles. Por eso suele leerse como un indicador de presión que puede trasladarse más adelante a los precios minoristas, aunque no siempre de manera directa ni automática.
De esta manera, el índice mayorista acompañó la desaceleración del año registrada por el IPC y, aunque terminando al alza, con el Gobierno festejando el “orden fiscal y monetario” como un trofeo de gestión.