Canasta de crianza

Según el INDEC, el costo de cuidar hijos fue menor a la inflación general en 2025

El INDEC informó para diciembre aumentos mensuales de entre 2,18% y 2,73% según el tramo etario, frente a una inflación general del 2,8%. El componente “cuidado” volvió a explicar una parte central del total.