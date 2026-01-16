Según el INDEC, el costo de cuidar hijos fue menor a la inflación general en 2025

El INDEC publicó este jueves la última Canasta de Crianza del 2025. Contrastado con el dato de inflación de diciembre, el costo del cuidado para las infancias cerró el año por debajo de la evolución general de precios.
El INDEC informó para diciembre aumentos mensuales de entre 2,18% y 2,73% según el tramo etario, frente a una inflación general del 2,8%. El componente “cuidado” volvió a explicar una parte central del total.
El organismo estadístico informó el pasado martes una suba mensual del 2,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el duodécimo mes. En la comparación con el cálculo de crianza, todos los tramos de edad aumentaron menos, aunque con diferencias internas: para los menores de 1 año el costo total subió 2,18% respecto de noviembre; en el grupo de 1 a 3 años aumentó 2,25%; en 4 a 5 años fue el mayor salto, 2,73%; y en 6 a 12 años trepó 2,71%.
La medición ofrece una referencia de lo que costó criar al culminar el año. Según el informe, en diciembre, un menor de 1 año demandó $460.178; un niño de 1 a 3 años, $547.913; un niño de 4 a 5 años, $466.596; y el tramo de 6 a 12 años se ubicó en $586.627.
El cálculo contempla dos componentes principales: bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y adolescentes, y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. En diciembre, para menores de 1 año, el total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 en cuidado. En 1 a 3 años, fueron $191.408 y $356.505, respectivamente. En 4 a 5 años, $243.780 en bienes y servicios y $222.816 en cuidado. Y en 6 a 12 años, $302.411 y $284.217.
El INDEC informó que la inflación general de precios acumulada en 2025 fue 31,5%, el registro más bajo de los últimos ocho años, alcanzando la medición de 2017.
En el cálculo interanual, la Canasta de Crianza cerró con aumentos que corrieron por debajo del IPC, aunque sin perder tracción: del cierre de diciembre 2024 al cierre de diciembre 2025, el costo total subió cerca de 17,3% en menores de 1 año y 17,6% en el tramo 1 a 3; y alrededor de 20,2% en 4 a 5 y 20,1% en 6 a 12.
Dicho de otro modo: en el cierre de 2025, la canasta más cara fue la de la niñez escolar, por encima incluso del rango 1 a 3, que suele empujar fuerte por el componente de cuidado.
La comparación se impone, primero, porque el IPC funciona como la referencia más citada para medir el encarecimiento del costo de vida, y con el dato informado el Gobierno lo celebró como su principal activo político. También, porque la canasta de crianza, por su propia construcción, traduce una parte sensible del gasto cotidiano: no se limita a alimentos o servicios, sino que combina consumos y tiempo de cuidado.
El análisis del indicador dejó un dato repetido a lo largo del año: el peso del cuidado fue estructural. En menores de 1 año, el cuidado representó una porción mayoritaria del total ($311.942 sobre $460.178). También en 1 a 3 años fue el componente dominante ($356.505 sobre $547.913). En 4 a 5 años, en cambio, el equilibrio se achica y el gasto en bienes y servicios pasa a tener un rol más pesado ($243.780), con un cuidado de $222.816. En 6 a 12 años vuelve un reparto más parejo: $302.411 en gastos y servicios, $284.217 en cuidado.
Este último martes, el INDEC también informó los aumentos en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), ambas con una suba de 4,1%, por encima del promedio general de precios y marcando una aceleración al cierre del año, pese a que el acumulado anual fue menor al registro del IPC.
Ese dato importa para leer el cierre de 2025, ya que la Canasta de Crianza toma la CBT como referencia para bienes y servicios, y al mismo tiempo agrega el costo del cuidado, que no se corresponde con un "precio de góndola" sino una valorización del tiempo, que terminan convergiendo en una cifra única para cualquier hogar cuando hace cuentas.
Aun con una variación mensual de diciembre por debajo del IPC, el dato de crianza volvió a poner el foco en el costo real de adquirir los insumos básicos y solventar el tiempo de cuidado que está estimado en horas de atención valorizadas según el salario del personal doméstico. Así, los valores siguieron escalando mes a mes y cerraron diciembre con valores que rozan y superan el medio millón según la edad.