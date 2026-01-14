Nuevos topes para los subsidios energéticos, ante el encarecimiento de la canasta básica

La aceleración inflacionaria de los últimos meses tuvo un efecto directo sobre el nuevo esquema de asistencia energética: al subir la Canasta Básica Total, también se incrementó el umbral que define quién puede acceder a los subsidios.
La actualización de la CBT anunciada por el INDEC elevó el umbral para recibir subsidios de luz y gas a las puertas de la implementación del nuevo régimen SEF, que concentra el sistema en solo dos categorías: con o sin subsidio.
Según el Indec, la CBT registró en diciembre una suba del 4,1% mensual, que se suma al 3,6% de noviembre, completando un alza bimestral del 7,84%. Ese movimiento elevó el monto de referencia: $284.743,35 más que en octubre y $154.152,69 por encima de noviembre.
En la práctica, eso amplía la cobertura potencial del Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), ya que el “piso” de ingresos para quedar dentro del beneficio se ajusta mensualmente.
Con el último informe del Indec publicado este miércoles, la canasta básica total de diciembre fue de $1.308.713,26, por lo que el umbral de corte para acceder al subsidio queda en tres veces este monto; es decir, un total de $3926139.78.
El esquema se puso en consulta pública el 26 de noviembre a través de la Resolución 484 de la Secretaría de Energía. Tras el período de consulta, se oficializó su ejecución mediante el Decreto 943/2025, publicado el 2 de enero.
Sin embargo, según dijeron fuentes oficiales a La Nación, todavía es necesario que se publique un decreto reglamentario , por lo que su puesta en marcha podría demorarse para el próximo mes.
El nuevo régimen eliminó el esquema previo de segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y dejó solo dos universos: hogares con subsidio focalizado y hogares sin subsidio que pagarán el costo pleno de la tarifa.
La frontera entre ambos grupos se define por ingresos (y variables patrimoniales y socioeconómicas), con un criterio clave: tres veces la CBT para un hogar tipo de cuatro personas, con actualización mensual.
El SEF unificó en un solo régimen:
Desde ahora, todos esos componentes quedan integrados en un esquema único para consumos residenciales de:
Según lo informado en el texto original, quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán reinscribirse, porque su información se migra automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.
En cambio, el nuevo sistema incorpora a 3.364.065 usuarios del ex Programa Hogar. Esos hogares dejan el esquema anterior, pero pasan a recibir subsidio bajo el SEF.
Para los usuarios de garrafas de GLP (10 kilos) y gas propano por redes, la inscripción se realizará mediante el formulario disponible en: www.argentina.gob.ar/subsidios.
El régimen plantea bonificaciones distintas por servicio, especialmente por la estacionalidad del consumo.
Electricidad
Subsidio base del 50% durante todo el año. Aplicado sobre un bloque de 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda y 150 kWh mensuales en meses templados
Gas por redes
Subsidio del 50% concentrado entre abril y septiembre. En meses de bajo consumo, no habrá subsidio. Además, los volúmenes subsidiados de gas se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan necesidades estacionales por región.
De manera excepcional y solo por 2026, se incorpora una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios:
En electricidad, el subsidio total en enero sería 75% (50% base + 25% extra).
En gas, como en verano no rige subsidio base, la bonificación de enero sería del 25%