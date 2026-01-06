Recorte nacional

La quita de subsidios al gas apunta por partida doble a hogares de ingresos medios

Se estima que en 2026 las ayudas del Estado nacional a los usuarios residenciales se reducirán en un 44% y alcanzarán solo a las viviendas con menos recursos. El servicio de distribución de ese combustible por redes es típico de las capas medias y altas.