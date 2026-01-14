La inflación de Santa Fe fue del 33 % en 2025

La inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,6% en diciembre impulsada por el rubro Alimentos y bebidas que alcanzó el 3,8%, y acumuló durante todo 2025 el 33%, un punto y medio más que la nacional que fue del 31,5%, según informó el Indec el martes último.
De acuerdo con la medición realizada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), en el último mes del año el rubro Vivienda y servicios básico incrementó sus precios 2,6%; Transporte y Comunicaciones y Otros bienes y servicios 2,4%; Esparcimiento 1,9%; Atención médica y gastos para la salud 1,4%; Equipo y mantenimiento para el hogar 1,1% e Indumentaria 0,4%.
Mirá también
La inflación acumula siete meses en alza; Milei prometió una “fuerte baja” en agosto
En diciembre, por mucha diferencia, los aumentos que más influyeron fueron los de la carne que estuvieron muy por encima del promedio, liderados por el asado (+14,3%), cuadril (+12,3%), paleta (+11,9%), nalga (+10,7%), la carne picada (+9,3%) e hígado 7,6%. La carne además fue el producto que más aumentó en 2025 dentro de los alimentos.
También el último mes del año hubo precios de productos que aumentaron por su estacionalidad como la manzana (+15,5%) y otros que se derrumbaron como el del tomate (-26%). Entre los principales precios de la canasta familiar, el pan aumentó 4,9%; el aceite de girasol 2,7%: el arroz 1,3%; mientras que la harina bajó 1,2%
Mirá tambiénInflación y dólar: la banda cambiaria ya tiene nuevo techo para febrero
La inflación en la provincia la inflación anual en Santa Fe fue de 26,1% en 2017; 49,3% en 2018; 53,1% en 2019; 36,6% en 2020; 50,7% en 2021; 92,6% en 2022; 215,4% en 2023 y 114,6% en 2024.
En todo el año hubo rubros de consumo masivo que estuvieron muy por encima de la inflación, en algunos casos más que los duplicaron, que afectaron el poder de compra de los salarios que, en su gran mayoría, tuvieron aumentos por debajo de la inflación.
Estos aumentos fueron liderados por Servicios diversos (+99%), Alquileres (+70,1%), Servicios públicos (+60,2%), Carnes (54,3%), Educación (48,3%), Servicios de salud (45,4%), Frutas (43,6%), Aceites (41,7%) y Combustibles y lubricantes (36,7%) Entres los que menos incrementaron sus precios estuvieron Ropa y Calzados con 14,6% y 15% respectivamente.