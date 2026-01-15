Pullaro aseguró que los salarios estatales no perderán contra la inflación

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al escenario paritario para los trabajadores estatales y aseguró que la política salarial del Ejecutivo provincial tendrá como eje central que los ingresos no queden por debajo de la inflación. El mandatario remarcó que la prioridad será acompañar el bolsillo sin poner en riesgo el plan de inversiones.
Durante declaraciones a la prensa, Pullaro reconoció las dificultades que atraviesa la economía y admitió que el contexto impacta tanto en los trabajadores del sector privado como en los empleados públicos. En ese marco, sostuvo que la Provincia hará “todo lo que nos dé el cuero” para mejorar los salarios en cada una de las áreas del Estado.
El gobernador subrayó que el criterio que guiará las negociaciones paritarias será el equilibrio entre recomposición salarial y sostenimiento de la obra pública. “Nunca la inflación nos va a ganar”, afirmó, y dio su palabra de que los incrementos estarán por encima del índice de precios.
Pullaro destacó que el Gobierno provincial mantiene una política de responsabilidad fiscal, pero aclaró que ese orden no será un obstáculo para acompañar a los trabajadores estatales. “Sabemos que la gente no la está pasando bien y que los empleados públicos tampoco”, expresó.
El mandatario explicó que la discusión salarial se dará en función de las posibilidades reales de la Provincia, sin comprometer las inversiones estratégicas. Según indicó, esas obras son clave para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad y sostener el desarrollo económico.
Salarios y obras, un equilibrio clave
En ese sentido, Pullaro puso en valor el volumen de obras que se ejecutan actualmente en todo el territorio santafesino. Aseguró que la inversión pública es una herramienta central para dinamizar la economía y generar empleo, por lo que no puede quedar condicionada por la negociación salarial.
Gobernador e intendente tuvieron la primera reunión del año.
El gobernador adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas obras para la ciudad de Santa Fe, en conjunto con el intendente Juan Pablo Poletti. Según señaló, esos proyectos forman parte de una planificación integral que busca mejorar infraestructura y servicios esenciales.
Pullaro insistió en que el esfuerzo salarial se hará “sin corrernos del plan de inversión”. Para el Ejecutivo, explicó, el desafío es sostener ambas políticas en simultáneo: recomponer ingresos y continuar con un esquema de obras que impacte positivamente en la economía provincial.
El mandatario sostuvo que la Provincia viene demostrando que es posible ordenar las cuentas y, al mismo tiempo, ejecutar obras de magnitud. En ese marco, ratificó que el diálogo con los gremios será permanente y que se buscarán acuerdos responsables.
También destacó que el Gobierno tiene una mirada integral sobre el funcionamiento del Estado. Según explicó, mejorar los salarios es clave para fortalecer la prestación de servicios públicos, pero siempre dentro de un esquema sostenible.
Pullaro vinculó la política salarial con la continuidad del plan de obras en toda la provincia.
Compromiso con los trabajadores estatales
Pullaro reiteró que el compromiso del Gobierno es garantizar que los salarios estatales no pierdan poder adquisitivo. “Nunca va a estar por debajo de los niveles de inflación”, aseguró, y remarcó que esa será una línea roja en las negociaciones paritarias.
El gobernador afirmó que cada área del Estado recibirá el máximo esfuerzo posible en materia salarial. En ese sentido, destacó la importancia de reconocer el trabajo de los empleados públicos, especialmente en un contexto económico complejo.
Además, señaló que la Provincia analiza permanentemente la evolución de la inflación y de los recursos para definir las mejores propuestas salariales. Según indicó, el objetivo es dar previsibilidad a los trabajadores sin comprometer el equilibrio fiscal.
Pullaro remarcó que Santa Fe atraviesa una etapa de fuerte inversión pública, con obras en rutas, escuelas, hospitales y seguridad. Para el Ejecutivo, esas políticas deben ir de la mano de una recomposición salarial que acompañe la suba de precios.
El mandatario también destacó que la negociación paritaria es una herramienta central para sostener la paz social y el funcionamiento del Estado. En ese marco, aseguró que el Gobierno actuará con responsabilidad y sensibilidad social.
Finalmente, Pullaro pidió tranquilidad a los trabajadores estatales y reiteró que la Provincia hará todo lo posible para ofrecer los mejores salarios que pueda pagar. “Quédense tranquilos”, expresó, al cerrar su mensaje sobre las paritarias.