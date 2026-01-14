El Poder Ejecutivo regló cómo otorgará anticipos financieros a los municipios
El adelanto de fondos es exclusivamente para el pago de salarios en las administraciones locales. La Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno habilitará el registro de inscripción.
Decreto 0007: Pullaro, Bastia y Olivares fijaron el procedimiento para acceder. Foto: Flavio Raina
El Poder Ejecutivo dictó el decreto para reglamentar un artículo de la Ley de Presupuesto vigente que le autoriza a brindar anticipos financieros a municipios y comunas "con el objeto exclusivo de atender erogaciones vinculadas con el pago de haberes durante el ejercicio 2026".
Se trata del artículo 55 de la Ley N° 14424, disposición que se viene repitiendo en las normas de presupuesto desde hace varios años. "Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a las municipalidades y comunas adelantos transitorios, con el objeto exclusivo de atender erogaciones vinculadas con el pago de haberes durante el ejercicio 2026" comienza el artículo.
"Estos adelantos serán remitidos a cada municipalidad y comuna junto con la segunda quincena de coparticipación y no podrán superar el promedio de los montos netos de retenciones, transferidos en los últimos seis meses en concepto de régimen federal de coparticipación de la primera quincena. A efectos del cálculo de los montos netos de retención mencionada, no se tendrán en cuenta los descuentos por el recupero de adelantos financieros transitorios otorgados", agrega.
Añade que "el importe correspondiente será retenido por el Estado Provincial en oportunidad de la transferencia de la primera quincena de coparticipación del mismo mes".
Adhesión única: la inscripción se hará ante Gobierno, Municipios y Comunas. Crédito: Fernando Nicola
En el último párrafo dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo. Es lo que realiza en el decreto 0007 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares.
El decreto reglamentario consta de cinco puntos donde constan los pasos que deberán dar los municipios interesados en tomar anticipos.
El primer punto determina que los municipios y comunas que opten por los beneficios del régimen de Adelantos Financieros Transitorios deberán manifestar expresamente y por única vez su adhesión al sistema. La Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas del ministerio de Gobierno pondrá un formulario a disposición de los que quieran adherir. Deberá estar firmada la adhesión por el intendente y el secretario de Hacienda o por el presidente comunal y el tesorero. La secretaría que conduce Horacio Ciancio conformará el registro de adherentes.
La petición de adelantos lo hará a través del portal de trámites del sitio web de la provincia y la aprobación será dada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Dicha secretaría establecerá los plazos límites dentro de los cuales los municipios y comunas podrán gestionar mensualmente las solicitudes de adelantos hasta la primera quincena de diciembre.
En cuanto a los límites del adelanto, será calculado en base al promedio de los últimos seis meses de coparticipación provincial no automática de primera quincena, considerando los montos efectivamente transferidos a cada localidad en concepto de régimen federal netos de retenciones, constituyendo los montos máximos de los adelantos financieros transitorios a otorgar.
El Ejecutivo reglamentó anticipos financieros para municipios y comunas en 2026. Crédito: Fernando Nicola.
La Contaduría General de la Provincia publicará mensualmente en el Sistema de Adelantos Financieros Transitorios el monto máximo que podrá solicitar cada gobierno local.
El último artículo del decreto establece la forma de devolución de los anticipos financieros.
Indicadores de coparticipación
Por otro decreto, el 0006, el Poder Ejecutivo aprobó los índices de distribución de la coparticipación de impuestos nacionales y del producido del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a las municipalidades. Se trata de los indicadores definitivos para el ejercicio 2025 y provisorios para el ejercicio 2026.
En el mismo decreto se establecen los índices de coparticipación para comunas para el presente ejercicio.
Además, establece que los importes correspondientes a los excesos de coparticipación resultantes del balance de cierre de coparticipación a Municipalidades y Comunas del ejercicio 2025 serán descontados en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de enero de 2027.
El Ejecutivo reglamentó anticipos financieros para municipios y comunas en 2026. Crédito: Fernando Nicola.
Para los índices 2026 de los municipios se toma, por un lado, los datos de población del último censo (2022), la ejecución realizada en 2024. El primer dato representa el 40% del total; 30% la ejecución y el 30% restante es en partes iguales. Así para la Municipalidad de Santa Fe le corresponde el 9,0725578 % de los recursos nacionales y de Ingresos Brutos. A Rosario, el 28,3359850 %.
El podio en porcentajes lo tiene Rafaela con el 3,0253381%.
De los 65 municipios, muchos no llegan al 1% de la masa coparticipable debido a poblaciones que no alcanzan a los 10.000 habitantes.
En las restantes 300 comunas, ninguna alcanza al 1% de la masa coparticipable.
Entre este año y el próximo, la Legislatura deberá dictar la nueva ley de coparticipación que ordena la nueva Constitución de Santa Fe. En esa discusión se definirán los indicadores que corresponden a lo que desde 2027 serán 365 municipios que tiene la provincia.
