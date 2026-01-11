Sin intermediarios

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se fue caminando en la mañana del jueves desde Casa de Gobierno hasta la Legislatura para llevar a la Mesa de Entradas los pliegos de los tres propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la futura Corte Suprema de Justicia.
La decisión de ser el propio ministro el encargado de llevar el mensaje 001 del 2026 a la Mesa de Entradas del Senado revela la importancia que la administración Pullaro le otorga al tema. Generalmente los mensajes son llevados por algún funcionario de la secretario de Asuntos Legislativos o bien por un ordenanza.
Bastia fue y saludo a los empleados de Mesa de Entradas, la mayoría de los cuales son viejos conocidos del hoy ministro que alguna vez se desempeñó como Secretario Parlamentario del Senado.