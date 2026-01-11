A veces, hay errores en Wikipedia

Amigos y familiares de Horacio Usandizaga se mostraron molestos con la biografía del fallecido ex intendente y legislador nacional del radicalismo en Wikipedia, la enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa.
Familiares y allegados a Horacio Usandizaga expresaron su malestar por datos erróneos publicados en Wikipedia sobre el ex intendente de Rosario y ex legislador nacional. Cuestionan una afirmación que lo vincula con la causa por coimas en el Senado, en la que nunca estuvo imputado, y reclaman una rectificación.
Allí se afirma que Usandizaga "fue sindicado como uno de los senadores radicales que aceptaron la coima para aprobar la ley de flexibilización laboral que el gobierno de la Alianza quería imponer". El rosarino nunca estuvo imputado en la causa y lejos estuvo de la actitud de algunos correligionarios y justicialistas que habrían percibido dinero para votar la ley.
Los intentos de modificar la apreciación en el sitio no tuvieron eco y aún hoy sigue el concepto. Una de las hijas de Usandizaga, Marisol -jueza penal- no dejó de pasar el tema al momento de la despedida.
"Mi papá fue un papá difícil, porque tenía un carácter muy fuerte. Lo que se veía de él en la televisión, era lo mismo puertas adentro. Pero mi papá nos dejó el mejor legado: la honestidad. Tenía una carácter fuerte. Cometió muchos errores en la política, en el fútbol. Se pueden decir un montón de cosas de él, pero fue esencialmente una persona honesta. El que lo conoció íntimamente, el que lo vio en el barrio, en la calle, lo sabe. Mi papá caminaba por el barrio, vivía en Buenos Aires Pellegrini en un edificio común. Fue muy honesto intelectualmente, políticamente, moralmente y económicamente hablando", dijo Marisol al salir al cruce de informaciones difundidas por medios de comunicación nacionales que tomaron datos erróneos publicados por el portal Wikipedia.