Debate público

A veces, hay errores en Wikipedia

Familiares y allegados a Horacio Usandizaga expresaron su malestar por datos erróneos publicados en Wikipedia sobre el ex intendente de Rosario y ex legislador nacional. Cuestionan una afirmación que lo vincula con la causa por coimas en el Senado, en la que nunca estuvo imputado, y reclaman una rectificación.