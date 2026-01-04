El primer intendente de Rosario en el regreso a la democracia
La muerte del Vasco Usandizaga
Tres veces intentó llegar a la gobernación de Santa Fe y fue derrotado por el justicialismo. Diputado y senador nacional, el ostracismo le llegó por su paso por la presidencia de Rosario Central y el descenso en el fútbol.
Usandizaga fue el primer intendente de Rosario en el regreso a la democracia
Este domingo, a los 85 años, se fue Horacio Daniel Usandizaga, el primer intendente de la ciudad de Rosario tras la recuperación de la democracia, reelecto y que dejó el cargo para cumplir su palabra de que si ganaba Carlos Menem la presidencia, él no seguiría en el cargo.
Concejal, diputado y senador nacional, tres veces candidato a gobernador, el radical supo pactar más con el peronismo que con sus correligionarios y los enfrentamientos con Luis Cáceres le impidieron al radicalismo postergar su llegada a la gobernación de Santa Fe. Recién en 2023 fue Maximiliano Pullaro quien llegó a la Casa Gris y contiene en su gobierno a seguidores de Usandizaga y de Cáceres.
Más allá de su participación política, a Usandizaga la condenó socialmente el descenso de Rosario Central en 2010 cuando fue presidente de la institución a la que había rescatado económica y financieramente e incluso fortificado en su patrimonio. Sin embargo, el descenso en una ciudad pasional por el fútbol le impidió salir a la calle.
Una de sus últimas apariciones fue reproducida por el hoy intendente de Rosario, Pablo Javkin, en un abrazo que se dieron en el último aniversario del Banco Municipal de esa ciudad.
“El Vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre”, escribió Javkin.
“Profundo dolor por el deceso de un referente histórico de nuestro partido que ha dejado una huella imborrable a través de su larga trayectoria política.” señaló Felipe Michlig, titular del radicalismo quien venía trabajando para hacerle un homenaje en vida.
Había nacido en J.B. Molina, dpto Constitución, se recibió de abogado en la UNR y en 1963 fue uno de los concejales más jóvenes de Rosario.
En el 83 ganó la intendencia de Rosario en aquella boleta donde Raúl Alfonsín se impuso como presidente y en la provincia José María Vernet (justicialista) fue elegido gobernador postergando al radical Aníbal Reinaldo.
Reelecto en 1987, respaldó a Eduardo Angeloz como candidato a presidente y desafió que un triunfo de Menem lo obligaría a dejar la intendencia. Cumplió. Antes, en el final de Alfonsín con la hiperinflación y saqueos a supermercados, Rosario fue una de las ciudades con mayores conflictos y muertes.
Vasco Usandizaga y Reutemann, quien lo venció en varias elecciones
En 1991 se postuló a la gobernación acompañado por el reconquistense Carlos Fabrissin. Antes, avaló cambiar el sistema electoral e introducir el sistema de Lemas. Se partió el radicalismo y se partió el justicialismo. La ley se puso en vigencia y Usandizaga fue el más votado en toda la provincia pero los sublemas justicialistas le dieron la victoria a Carlos Reutemann.
También fue el más votado en 1995 acompañado por René Bonetto pero otra vez el justicialismo se impuso por la suma y Jorge Obeid fue gobernador. En 1999, sin mucho entusiasmo y acompañado Jorge Mosset Iturraspe fue ampliamente derrotado -otra vez- por Carlos Reutemann.
Se opuso al Pacto de Olivos y su sector no participó de la elección de convencionales aunque luego fue senador nacional por la minoría. Con Reutemann tuvo acuerdos de gobernabilidad importantes que implicaron no solo aval a leyes claves sino también a la integración de la Corte Suprema de Justicia y de otros organismos como Enress y Tribunal de Cuentas.
Fue diputado nacional entre 1993/95 y senador entre 1995 al 2001 cuando se formó la Alianza Santafesina, el primer acuerdo entre radicales, socialistas, demoprogresistas, germen del Frente Progresista y hoy de Unidos.
Muchos de los dirigentes formados al lado de Horacio Usandizaga hoy todavía ocupan cargos en la política argentina y en instituciones de la sociedad civil.
Algunos ejemplos son Eduardo Galaretto, senador nacional por Santa Fe y quien fuera jefe de bloque de diputados provinciales: o Jorge Alvarez y Julián Galdeano en el gabinete de Pullaro o Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina.