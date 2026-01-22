La actividad económica acentuó su estancamiento sobre el cierre del año
El EMAE publicado este miércoles por el INDEC mostró una baja de 0,3% en noviembre tanto contra octubre como en la comparación interanual, mostrando el primer retroceso en trece meses. Industria, comercio y construcción siguen en rojo y el agro y las finanzas se mantienen en verde.
La industria en el rubro línea blanca fue uno de los que mostró mayor retroceso en noviembre de 2025.
En noviembre, la actividad económica registró una variación negativa de 0,3% frente a octubre y también 0,3% contra el mismo mes de 2024, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) difundido este miércoles por el INDEC. En términos desestacionalizados, el índice también disminuyó 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo no mostró variaciones.
El dato marca que es la primera vez en trece meses que el indicador da negativo interanual, el último dato con caída había sido septiembre de 2024 (-2,4%). Aun así, el acumulado del año conserva número positivo: desde que comenzó 2025, la actividad se incrementó 4,5% contra el mismo período del año anterior. Pero el cierre del año muestra un estancamiento de la economía argentina: octubre ya había caído 0,4% respecto de septiembre y noviembre repite un descenso, ahora del 0,3%.
Por sectores
En la comparación interanual, diez de los sectores que conforman el EMAE mostraron subas en noviembre. Los más destacados fueron Intermediación financiera (13,9%), impulsada por mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%). Entre ambos aportaron 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.
Estimador mensual de actividad económica de noviembre de 2025, según INDEC.
Del otro lado, cinco sectores registraron caídas, con una foto que se repite en buena parte del año: los rubros más “mano de obra intensiva” aparecen golpeados. Pesca (-25%) encabezó el derrumbe, seguida por Industria manufacturera (-8,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%); junto con esos retrocesos también se anotó Construcción (-2,3%) y Administración pública y defensa (-0,6%). Solo industria, comercio y pesca —siempre en la comparación interanual— le restaron 2,23 puntos al EMAE.
La lectura por rubros deja un contraste con caídas sostenidas en sectores de trabajo intensivo con amplia demanda de mano de cobra industria, comercio y construcción, mientras empujan los de capital más concentrado como agro (+10,5%), finanzas (+13,9%) y minas y canteras (+7%).
En cuanto a la merma industrial, el INDEC ya venía marcando señales. Según el informe de utilización de capacidad instalada de noviembre se indicó que “la producción de aparatos de uso doméstico registró una disminución interanual de 39,7%, debido principalmente a una menor producción de heladeras y freezers y de lavarropas”.
EMAE por sector de actividad económica, variaciones anuales e
incidencias.
En el mismo sentido se expresa el sector de textil e indumentaria, uno de los más golpeados. En noviembre, la medición de la producción industrial marcó 29,2% de utilización de capacidad instalada, muy por debajo del 48,2% del mismo mes del año anterior. La explicación, según los datos del IPI manufacturero, estuvo en una contracción profunda de la producción: la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles cayó 43,9% interanual y la producción de hilados de algodón bajó 37,1%.
En cuanto a la industria automotriz, los vehículos importados ganaron mucho peso en el total de ventas, pero la menor producción local fue perjudicada fundamentalmente por la menor demanda desde el exterior, en particular de Brasil. Esto sucedió en un escenario de penetración de autos chinos en la región, que será desafiante para la industria doméstica de aquí en adelante.
Merma en el cuarto trimestre
El dato de noviembre abre el cierre del cuarto trimestre de 2025, el tramo que después se traducirá en el Producto Interno Bruto (PIB) del período. Hasta el tercer trimestre, la economía venía con crecimiento: 5,8% en el primer trimestre, 6,3% en el segundo y 3,3% en el tercero.
Llegando al final del año, la lectura sobre los datos del indicador es que la actividad acumuló un avance en los primeros nueve meses del año., pero el último tramo, con dos meses seguidos de bajas mensuales (octubre y noviembre), acentúa una merma en el cierre de año, en particular por la falta de dinamismo de los sectores que traccionan empleo.
De esta forma, a falta del último dato de diciembre, se estima que el año podría completar un crecimiento anual de 4,5%, una cifra que a inicios de 2025 se proyectaba en 5,5%, por lo que los analistas presumen que la aceleración inflacionaria del último trimestre podría haber influido en la actividad, a lo que se le suman tasas de interés todavía elevadas y volátiles y un riesgo país que, si bien muestra avances, aún no desciende lo suficiente como para consolidar un cambio de expectativas.