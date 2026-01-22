Según el INDEC

La actividad económica acentuó su estancamiento sobre el cierre del año

El EMAE publicado este miércoles por el INDEC mostró una baja de 0,3% en noviembre tanto contra octubre como en la comparación interanual, mostrando el primer retroceso en trece meses. Industria, comercio y construcción siguen en rojo y el agro y las finanzas se mantienen en verde.