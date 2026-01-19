General Motors mantendrá parada la producción una semana por mes durante 2026

General Motors mantendrá durante 2026 la política implementada desde junio de 2025 del año pasado de parar una semana por mes la planta ubicada en la localidad de General Alvear en el sur santafesino y seguirá abonando a sus trabajadores el 75% de los salarios, tal como lo viene haciendo desde entonces.
La empresa está radicada desde hace casi 30 años en la provincia de Santa Fe y hoy tiene trabajando en la fábrica menos de 600 empleados, un 40% menos que al comienzo del gobierno de Milei, producto de un plan de retiros voluntarios. Desde el año 2022 fabrica el SUV Trucker para el mercado brasileño, que es el único modelo que hoy se produce, tras discontinuar la producción del Cruze en 2023.
Mientras que desde la empresa señalaron que durante 2025 la compañía “no tuvo caídas en la producción” y que se mantiene “el mismo ritmo anunciado a mediados del año pasado”, desde la seccional Rosario de Smata volvieron a manifestar su preocupación por el futuro de la empresa en el país y el temor de que cierren la planta. Sergio Gazzera, secretario general de Smata Rosario, estimó ante los medios de aquella ciudad que 2026 será “un año igual o peor” en términos de empleo y volumen de producción.
La industria automotriz argentina está atravesando una crisis severa en un contexto de aumento de las ventas de cero kilómetros en el país, que el año pasado superaron las 600 mil unidades. Según el Indec, la utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz fue del 46,3% en noviembre, muy por debajo del 64,7% registrado en el mismo mes del año anterior.
De acuerdo con Adefa, en 2025 se fabricaron en las 10 plantas localizadas en Argentina 490.876 unidades, lo que representó una caída de producción del 3,1% en relación con las 506.571 de 2024, mientras que las exportaciones alcanzaron las 280.589 unidades, una baja interanual del 10,8%.