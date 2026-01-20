Superávit de US$ 11.286 millones

Se achicó el saldo comercial del país a pesar de la segunda marca histórica de exportaciones en 2025

El resultado se explica tras alcanzar exportaciones totales por 87.077 millones de dólares, con una suba del 9,3% respecto a 2024, y de importaciones por 75.791 millones de dólares que se incrementaron 24,7%.