Se achicó el saldo comercial del país a pesar de la segunda marca histórica de exportaciones en 2025
El resultado se explica tras alcanzar exportaciones totales por 87.077 millones de dólares, con una suba del 9,3% respecto a 2024, y de importaciones por 75.791 millones de dólares que se incrementaron 24,7%.
La soja y sus derivados, otra vez al tope de las exportaciones nacionales.
Durante el año 2025, el balance comercial argentino de bienes cerró con un superávit de 11.286 millones de dólares. Este resultado se obtuvo tras alcanzar exportaciones totales por 87.077 millones de dólares (un incremento del 9,3% respecto a 2024) e importaciones por 75.791 millones de dólares (un aumento del 24,7%).
El saldo representa un retroceso respecto al resultado del intercambio comercial de 2024, cuando arrojó un superávit de 18.899 millones, generado gracias a la caída del 17% que habían registrado las importaciones en el primer año de gestión de Javier Milei.
El saldo fue positivo, pero menor al del 2024. Las exportaciones fueron las segundas en la historia.
El mayor valor de exportaciones anuales en la historia argentina se alcanzó en 2022 con 88.446 millones de dólares, en un contexto de altos precios internacionales de los productos básicos (granos y derivados) tras el inicio del conflicto en Ucrania y una recuperación en los volúmenes de manufacturas de origen industrial (MOI).
Según reportó el Indec en la tarde de este martes, las exportaciones del 2025 son la segunda marca histórica de la serie. El mes de diciembre cerró con un superávit de 1.892 millones de dólares, lo que representó el vigésimo quinto mes consecutivo de resultado positivo.
Diciembre por rubros, según la estadística oficial
Las exportaciones alcanzaron los 7.448 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 5,7% impulsado por un aumento del 6,2% en las cantidades, a pesar de que los precios cayeron un 0,5%.
Por el lado de las importaciones, sumaron 5.556 millones de dólares, lo que significó un incremento del 3,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Dinámica de precios y cantidades
La evolución del balance comercial en 2025 estuvo marcada por una disparidad entre los precios y los volúmenes transaccionados. En ventas al exterior, el índice de cantidades aumentó un 10%, mientras que los precios registraron una leve caída del 0,6%. El crecimiento fue impulsado principalmente por el rubro de combustibles y energía (28,5%) y productos primarios (25,0%).
Crecieron más las importaciones que las exportaciones.
En cuanto a las importaciones -en medio del debate sobre los efectos de la apertura en la economía nacional- se observó un fuerte incremento anual en las cantidades (30,5%), compensado parcialmente por un descenso en los precios del 4,5%.
El índice de términos del intercambio mejoró un 4% en comparación con 2024, lo que generó para el país una ganancia de 3.509 millones de dólares por este concepto.
Principales socios y productos
• Socios comerciales: Durante todo 2025, los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil (14,7%), China (11,3%) y Estados Unidos (9,6%). En cuanto a las importaciones, los principales proveedores fueron Brasil (24,3%), China (23,7%) y Estados Unidos (8,8%).
• Rubros destacados: Las exportaciones fueron lideradas por las Manufacturas de origen agropecuario (MOA) con un 35,0% de participación, seguidas por las Manufacturas de origen industrial (MOI) con un 26,8%. En las importaciones, predominaron los Bienes intermedios (32,1%) y las Piezas y accesorios para bienes de capital (19,9%).
Los principales socios en el último mes del año.
• Sectores específicos: El balance de productos relacionados con la soja tuvo un saldo positivo de 18.495 millones de dólares en el año. Por el contrario, el sector automotriz registró un déficit acumulado de 8.394 millones de dólares.