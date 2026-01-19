Perspectivas mundiales

El FMI estima que Argentina creció el año pasado el 4,5%

El organismo financiero internacional prevé una suba del 4% para este año y el próximo. La economía mundial habría crecido el 3,3% en 2025 y espera para este y el próximo el 3,3% y el 3,4% respectivamente, impulsado por el sector de la alta tecnología.