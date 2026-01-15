Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 20 mil empresas y 255 mil empleos

Desde noviembre de 2023, último mes antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, hasta octubre de 2025 se destruyeron 20.026 empresas y se perdieron 255.724 empleos registrados, de acuerdo con la estadística que publica mensualmente la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Mirá tambiénEl empleo privado registrado en la Argentina acumula una retracción de 1,1% en once meses
En noviembre de 2023 en todo el país 9.840.290 personas trabajaban en 511.337 unidades productivas mientras que en octubre de 2025 había 9.584.566 empleadas en 491.311, de acuerdo con los datos de la SRT. En setiembre de 2025 las unidades productivas eran 492.223 y los empleados registrados 9.576.189.
Las estadísticas de empleo y cantidad de unidades productivas provistas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo reflejan la mala situación de la actividad económica y de sus consecuencias sobre el empleo, que empezó a hacerse sentir cada vez con más fuerza.
Mirá tambiénSanta Fe con 13 mil puestos de trabajo
menos desde diciembre de 2023
De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el mismo período se perdieron un total de 270.852 empleos registrados: 176.908 correspondientes al sector privado, 63.132 al sector público y 30.812 a casas particulares. Solo creció el monotributo que registró 112.284 nuevos adherentes. Más de 60 mil de los empleos corresponden a la industria que en algunos rubros ha perdido el 15% de sus empleados como la industria textil.
Solo en octubre de 2025 se perdieron 23.812 empleos registrados respecto de setiembre del mismo año, lo que indica un aceleramiento de la tendencia después de varios meses de amesatamiento desde el segundo semestre de 2024, donde el empleo no crecía pero tampoco caía en porcentajes significativos.
Mirá tambiénCon casi 4.000 trabajadores suspendidos Santa Fe se prepara para un año difícil
Los últimos relevamientos sobre la actividad productiva y comercial muestran importantes retrocesos, sobre todo en la industria que con la construcción ha sido la más afectada. En Santa Fe el nivel de la actividad manufacturera cayó de manera consecutiva en los últimos 5 meses y tuvo en noviembre el peor mes del año mientras que el comercio pyme en todo el país apenas se recuperó respecto de 2024 con un crecimiento del 2,5%, sobre todo por la actividad del primer semestre.
En un escenario todavía complicado para la actividad fabril, el uso de la capacidad instalada en la industria cayó a su nivel más bajo desde marzo último, según el INDEC.
Este miércoles el INDEC difundió el relevamiento sobre uso de la capacidad instalada de la industria, que en noviembre se ubicó en 57,7%, el peor mes del año había marzo con el 54,4%, con sectores que están muy por debajo del promedio como textiles (29,2%), metalmecánica excepto automotores (39,9%), productos de caucho y plástico (41,0%), productos del tabaco (44,9%), industria automotriz (46,3%) y edición e impresión (50,6%).