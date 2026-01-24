El BCRA acumuló 15 jornadas consecutivas comprando dólares para acumular reservas
Entran dólares de créditos a corporaciones y provincias, del petróleo o el trigo, mientras asoman las expectativa con “los del colchón”. Antes de la llegada de la misión del FMI, el país achica el margen de las divisas netas "negativas".
Al cierre de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó con un saldo positivo en su intervención en el mercado de cambios, logrando una compra de US$75 millones. Este resultado marca la continuidad de una racha compradora que se extiende por 15 ruedas consecutivas.
El saldo neto del mes ronda los US$ 1.050 millones, acercándose a las metas de acumulación previstas para el primer trimestre, en el mes previo a la llegada de la misión técnica del FMI. El hecho se verifica además cuando el dólar mayorista retrocede: valía US$ 1.480 el 3 de enero; retrocedió hasta US$ 1.435 este viernes.
Se estima que las reservas internacionales cerraron en torno a los US$ 45.561 millones, impulsadas no sólo por la compra de divisas sino también por la revalorización de los activos en oro.
De cualquier manera, lo que la comitiva técnica del Fondo Monetario revisará en la Argentina es la acumulación de reservas netas, que arrancaron negativas este año en torno de los US$ 16 mil millones, por lo que requerirá un “waiver” que el organismo multilateral concederá a la luz de las evidencias de acumulación de enero.
Kristalina Georgieva durante la 56 edición del Foro de Davos. REUTERS/Denis Balibouse
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, tras su encuentro con el ministro de Economía Luis Caputo en el Foro Económico Mundial de Davos, posteó en su cuenta de X: “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos, Foro Económico Mundial 2026. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas."
Los dólares que entran al país
El BCRA lanzó un plan el 1 de enero para comprar divisas de forma previsible (hasta un 5% del volumen diario del mercado), para dar previsibilidad al mercado financiero. La compra ocurre -paradójicamente- con una baja de la cotización de la divisa.
El fenómeno se da porque están ingresando dólares al mercado, incluso antes de que se reglamente el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal” -un incentivo para liberar los dólares del colchón- con el que el gobierno pretende mejorar las divisas circulando en el circuito formal. Economía adelantó que el presidente tiene a la firma el decreto para reglamentar la ley.
Werning adelantó a inversores en Washington que el BCRA volvería a comprar dólares en 2026.
Mientras tanto, en Londres, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el “carry trade” de inversores externos está en “niveles ínfimos” comparados con lo que sucedía durante el gobierno de Mauricio Macri.
Quienes hoy abandonan los dólares para comprar posiciones en pesos -con tasas más atractivas- no pueden sin embargo asegurar la operación con “dólar futuro”, cuyas tasas implícitas son aún superiores.
¿Quién trae las divisas?
Después de las elecciones de medio término, con tasas internas altas y dólar planchado, muchas corporaciones buscaron financiamiento más barato en el exterior. Las emisiones corporativas liquidaron US$ 2800 millones y restan otros US$ 3.600 millones por ingresar.
A eso se suman emisiones de deuda provinciales (US$ 500 millones Córdoba; US$ 800 millones Santa Fe) que aún no han ingresado. Y la agroindustria estima que ingresarán unos US$ 2.500 millones más, en especial gracias a la campaña del trigo.
El buque MV Shandong Fu Yi cargó trigo a granel para China. (Xinhua/Martín Zabala)
El horizonte es aún mejor con campañas récord de maíz y soja en altos rangos, que empezará a liquidarse desde marzo. La Bolsa de Comercio de Rosario estima un año con embarques por unos US$ 36 mil millones en granos, sin contabilizar carnes o lácteos ni economías regionales.
Además el Gobierno proyecta exportaciones de crudo y gas por u$s 17.000 millones en todo 2026 (balanza energética positiva en unos US$ 9 mil millones), con ingresos por unos US$ 1.500 millones solo en enero.
A su vez se calcula en el primermes del año una liquidación de aproximadamente US$ 520 millones de la minería, con un dato clave en la cotización del oro y la plata y con el litio recuperando terreno con la entrada en régimen de 4 nuevos proyectos que comenzaron a operar a fines de 2025.
Baja el riesgo país
Este panorama de acumulación de reservas e ingreso de dólares explica por qué el riesgo país de Argentina (medido por el EMBI de JP Morgan) bajó recientemente y se ubica en torno a los 526 puntos básicos según datos actualizados al cierre del 23 de enero. Es una reducción del 8% en una semana, hasta niveles que no se veían desde 2018.
JP Morgan pronosticó una recuperación fuerte de la economía argentina.
Este descenso se da en un contexto de suba de los bonos soberanos argentinos en dólares (tercera rueda consecutiva en alza), mayor confianza de inversores y señales positivas en el frente económico local e internacional.
En una reciente entrevista a la agencia Bloomberg, Javier Milei enfatizó que al fijar la cantidad de dinero y emitir solo contra nueva demanda (monetización comprando entre US$ 10 y 17 mil millones este año), la inflación va a converger a la internacional.
Y ratificó la bandas cambiarias como referencia contra la volatilidad para que ese eventual fenómeno no se traslade a precios. Pero afirmó: "no van a tener demanda y van a tener que acomodarse".