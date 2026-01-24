Baja el riesgo país

El BCRA acumuló 15 jornadas consecutivas comprando dólares para acumular reservas

Entran dólares de créditos a corporaciones y provincias, del petróleo o el trigo, mientras asoman las expectativa con “los del colchón”. Antes de la llegada de la misión del FMI, el país achica el margen de las divisas netas "negativas".