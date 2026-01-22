#HOY:

Argentina llegó al récord en la producción de petróleo diaria en diciembre

Trepó a 868.712 barriles con un alza interanual de casi 15%, según el Ministerio de Economía.

Imagen ilustrativa. Vaca Muerta en Neuquén.Imagen ilustrativa. Vaca Muerta en Neuquén.
Por: 

Se comunicó oficialmente que Argentina alcanzó un récord en la producción de petróleo al alcanzar los 868.712 barriles diarios en diciembre de 2025.

“Argentina tuvo en diciembre el mejor mes de su historia en producción de petróleo: 868.712 barriles por día”, destacó en un posteo la Secretaría de Energía en su cuenta oficial de la red social X.

Esto implica una suba interanual de 14,8% e intermensual de 2,3%.

El comunicado oficial del Ministerio de Economía.El comunicado oficial del Ministerio de Economía.

“Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético y transforma recursos en crecimiento, empleo y más divisas para el país”, señaló la dependencia.

FILE PHOTO: A drone view shows a shale gas flare in the Vaca Muerta formation, outside the Patagonian oil and gas town Anelo, Argentina, October 22, 2024. REUTERS/Alexander Villegas/File PhotoImagen ilustrativa. Vaca Muerta en Neuquén. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Este comportamiento permitió que la balanza de dólares de la energía fuera positiva por US$ 893 millones en diciembre. Esto ocurrió de la mano de exportaciones por US$ 1.067 millones e importaciones por US$ 174 millones.

En 2025 el saldo acumulado fue de US$ 7.815 millones, mejorando en US$2.085 millones respecto a igual periodo de 2024, según un informe oficial extendido por el Ministerio de Economía de la Nación de Luis Caputo.

(250701) -- BUENOS AIRES, 1 julio, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 30 de junio de 2025 de la Torre YPF, en Buenos Aires, Argentina. Argentina apelará el fallo de un tribunal de Nueva York que ordena al país sudamericano la transferencia del 51 por ciento de las acciones de la empresa nacional de petróleo y gas YPF, dijo el lunes el presidente Javier Milei. La jueza de distrito de EEUU, accedió a primera hora del lunes a la petición de los demandantes de embargar las acciones de YPF, tras la sentencia de 2023 que ordenó a Argentina, con problemas de liquidez, a pagarles unos 16.100 millones de dólares. (Xinhua/Meng Dingbo) (oa) (ra) (vf)YPF. Crédito: Xinhua/Meng Dingbo

El principal aporte de dólares vino por el lado de mayores exportaciones por US$1.369 millones y menores importaciones por US$ 716 millones.

