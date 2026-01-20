Derrumbe productivo

La industria metalúrgica tuvo en 2025 su peor desempeño desde la pandemia

Tras un diciembre con una caída del 7,1%, acumuló en todo el año pasado un retroceso de 0,9%. El uso de la capacidad instalada fue de apenas el 44% y operó casi 20% por debajo del pico de actividad.