Llegan importados más modernos y baratos

Pichetto y Caputo apuran un contrapunto sobre la conveniencia de producir automóviles en el país o importarlos

El diputado nacional renovador cuestionó la llegada de 0 km desde China y rescató la política de Donald Trump. Luis Caputo le respondió que hay un cupo acordado con las terminales en el país, y que la importación mejoró la oferta y bajó los precios.