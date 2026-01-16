Pichetto y Caputo apuran un contrapunto sobre la conveniencia de producir automóviles en el país o importarlos
El diputado nacional renovador cuestionó la llegada de 0 km desde China y rescató la política de Donald Trump. Luis Caputo le respondió que hay un cupo acordado con las terminales en el país, y que la importación mejoró la oferta y bajó los precios.
El fabricante chino con barco propio, trae vehículos eléctricos al país.
“En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”.
Los autos chinos, una invasión a los mercados del mundo a pesar de Trump. REUTERS/Nqobile Dludla/File Photo
La advertencia del diputado nacional Miguel Pichetto -vía redes- abrió un debate sobre el rol de la industria nacional en el país. “Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, apuntó el legislador de Encuentro Republicano Federal.
“Como hablamos con Guillermo Moreno (@morenoparalavic) en Radio Del Plata, la política exterior está a la deriva. Vamos a tener problemas con los americanos: Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”, señaló el legislador en defensa del industrialismo nacional.
Empleo y déficit
En el sector estiman que hay aproximadamente 80.000 trabajadores distribuidos en las terminales automotrices (fábricas) y en las principales autopartistas locales. Es cierto que a ese empleo directo se suman -en la red de concesionarios, talleres, servicios de posventa y logística- 600 mil personas más; pero éstas trabajan tanto con “nacionales” como con “importados”.
En 2025, mientras algunas terminales como Ford sumaron empleados para aumentar la producción de motores y pick-ups en la Argentina, otras redujeron turnos o discontinuaron modelos (como el VW Taos o el Renault Logan), lo que generó una presión a la baja en el empleo autopartista local.
Planta de Ford Argentina en General Pacheco. La empredsa ya no fabrica en Brasil.
Históricamente el sector automotor en Argentina tiene un déficit comercial, principalmente por la importación de piezas. Aún cuando existe un flujo importante de exportación (especialmente pick-ups como la Hilux, Ranger y Amarok).
Brasil y China
En 2025 se exportaron unas 280.000 unidades. Sin embargo, las importaciones de autos terminados (mayormente desde Brasil, donde las terminales chinas ya se están instalando) crecieron fuerte ante la apertura comercial, equilibrando o superando en algunos meses el valor de lo exportado.
Mientras tanto en la Argentina, el déficit de autopartes en 2025 alcanzó los US$ 9.040 millones en 11 meses de 2025 según la Asociación de Fabricantes.
Esto ocurre porque, para fabricar localmente, Argentina debe importar la gran mayoría de los componentes tecnológicos y mecánicos. Sumando los vehículos terminados, el déficit consolidado sería unos US$ 9 mil millones, estimando autopartes como entrada y exportación de vehículos terminados.
En promedio, un auto fabricado en Argentina tiene solo entre un 25% y un 30% de piezas nacionales. El restante 70% a 75% es importado. En su momento, la ex ministra Débora Giorgi promocionó -sin lograrlo- la mayor escala de autopartes nacionales en un mercado por entonces cerrado para modelos envejecidos.
La planta de Fiat en Córdoba. Sólo dos autos se fabrican en el país.
Bajo los acuerdos del Mercosur, existe el coeficiente de desvío sobre las Exportaciones (conocido como Flex). Este sistema permite que, por cada dólar que Argentina exporta a Brasil en autos, pueda importar una cantidad determinada de piezas o autos (actualmente cerca de US$ 1,8 a US$ 2) sin pagar aranceles.
La respuesta de Caputo
Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema. Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país: Peugeot 2008 y Fiat Cronos. Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta”.
Con aparente tono componedor -tal vez irónico- el ministro de Economía, Luis Caputo, le adelantó a Pichetto que la llegada de los importados fue un acuerdo con las empresas que poseen terminales en el país.
“La importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50 mil autos al año. De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025”, expuso el ministro en redes.
Señaló además que “esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas.
“Además permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener. En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos, y a la propia industria”, cerró el ministro.