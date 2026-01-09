Autos eléctricos en Argentina: los 10 modelos más vendidos en 2025

El mercado de autos eléctricos en Argentina cerró 2025 con un crecimiento récord que, aunque todavía marginal en términos absolutos, dejó señales claras de consolidación. La movilidad eléctrica comenzó a ganar terreno de la mano de nuevas marcas, una mayor variedad de modelos y una oferta cada vez más pensada para el uso urbano.
Según el Informe de Mercado de ACARA correspondiente a diciembre de 2025, durante el año se patentaron 1.279 vehículos 100% eléctricos, más del doble que en 2024, cuando se habían registrado 557 unidades. El crecimiento interanual fue del 129,6%, una cifra que no tiene comparación con ningún otro segmento del mercado automotor local.
El salto se explica por la llegada de nuevos jugadores, en especial marcas de origen chino, y por una estrategia comercial enfocada en autos compactos, de menor costo y adecuados para el tránsito urbano. Aunque el volumen total sigue siendo bajo, el comportamiento del segmento confirma que los eléctricos dejaron de ser una rareza.
El ranking de modelos más vendidos permite observar con claridad cuáles fueron las propuestas que lograron sostener ventas a lo largo del año. En ese listado conviven autos urbanos, opciones de entrada de gama y algunos modelos premium que lograron posicionarse.
El ranking de los eléctricos más vendidos
El liderazgo del segmento quedó en manos de BYD, la automotriz china que logró posicionarse con fuerza en el mercado argentino. Sus modelos urbanos encabezaron el ranking anual y se consolidaron como la principal puerta de entrada a la movilidad eléctrica.
Entre los diez autos eléctricos más vendidos de 2025 también aparecen modelos ya conocidos por el público, como el Chevrolet Spark EV, que supo aprovechar su posicionamiento previo, y propuestas más recientes como el Volvo EX30, que se destacó dentro del segmento premium.
El ranking confirma una tendencia clara: los eléctricos que mejor se venden en Argentina son compactos, pensados para la ciudad y con precios relativamente más accesibles. Todavía no hay una electrificación masiva en segmentos como SUV medianos o pickups, donde los costos siguen siendo una barrera.
Un crecimiento que supera al promedio del mercado
Si bien los autos eléctricos representaron menos del 0,3% del total del mercado automotor argentino, su ritmo de crecimiento fue ampliamente superior al promedio general. En 2025, se patentaron en el país 612.178 vehículos 0 km, lo que implicó una suba interanual del 47,8%.
Ningún otro segmento mostró una aceleración comparable a la de los eléctricos. Mientras el mercado en general creció impulsado por la recuperación del consumo y la financiación, los eléctricos lo hicieron por un cambio estructural en la oferta y por una mayor visibilidad de la tecnología.
La consolidación de BYD, el avance de marcas chinas y la diversificación de modelos explican por qué 2025 aparece como un punto de inflexión. A esto se suma un público cada vez más interesado en alternativas de movilidad con menor impacto ambiental y costos operativos reducidos.
De cara a 2026, el desafío será transformar este crecimiento porcentual en volumen real. La expansión de la infraestructura de carga, los incentivos fiscales y una mayor estabilidad económica serán claves para definir si la movilidad eléctrica logra dar un nuevo salto.