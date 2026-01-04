Mercado automotor

La venta de motos cerró 2025 con una suba cercana al 34% y superó las 650 mil unidades

El mercado de motocicletas tuvo un año récord en Argentina. Según datos de ACARA, durante 2025 se patentaron más de 650 mil motovehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 33,8%. Diciembre también mostró cifras positivas y consolidó la recuperación del sector.