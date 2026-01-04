La venta de motos cerró 2025 con una suba cercana al 34% y superó las 650 mil unidades

La venta de motocicletas en Argentina registró un crecimiento significativo durante 2025 y cerró el año con números que confirman la fuerte recuperación del sector. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 650.325 unidades, lo que representa una suba interanual del 33,8%.
El volumen alcanzado durante el último año marca un claro contraste con lo ocurrido en 2024, cuando se habían registrado 486.061 motovehículos. El repunte se sostuvo a lo largo de todo el año y tuvo su correlato en un cierre sólido durante el mes de diciembre.
De acuerdo al informe oficial, en diciembre de 2025 se patentaron 60.078 motovehículos en todo el país. Esta cifra implica un incremento del 20% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 50.060 unidades.
Si la comparación se realiza con noviembre de 2025, también se observa una evolución positiva. En ese mes se habían patentado 52.257 unidades, por lo que diciembre mostró una suba del 15%, consolidando la tendencia alcista del último tramo del año.
El buen desempeño del mercado se explica por distintos factores, entre ellos una mayor oferta de modelos, mejores condiciones de financiamiento y el creciente uso de la motocicleta como alternativa de movilidad y herramienta de trabajo en contextos urbanos y periurbanos.
Las marcas líderes del mercado
En cuanto a la participación por marcas, diciembre presentó algunos cambios en los primeros puestos del ranking, aunque se mantuvo el liderazgo de Honda, que cerró el mes con 11.608 unidades patentadas y conservó el primer lugar del mercado.
En el segundo puesto se ubicó Motomel, que logró retomar esa posición con 7.864 unidades, desplazando a Gilera, que quedó tercera con 7.517 motovehículos registrados durante el último mes del año.
El cuarto lugar fue para Corven, que con 5.820 unidades dio un salto relevante respecto al mes anterior, cuando se encontraba en la sexta posición. De esta manera, la marca logró superar a Zanella, que con 5.443 unidades quedó en el quinto puesto.
Por su parte, Keller registró 5.264 unidades y quedó fuera del top five mensual, mostrando un leve retroceso en un mercado altamente competitivo y con variaciones constantes en el ranking de marcas.
Estos movimientos reflejan una dinámica intensa en el sector, donde las estrategias comerciales, la disponibilidad de modelos y los precios influyen directamente en las decisiones de compra de los usuarios.
Modelos más patentados y balance anual
También se registraron modificaciones relevantes en el ranking de los modelos más patentados. Luego de haber ocupado el segundo lugar en noviembre, la histórica Honda Wave 110 retomó el liderazgo en diciembre con 5.801 unidades.
En el segundo puesto mensual quedó la Gilera Smash, con 5.241 unidades patentadas, manteniéndose como uno de los modelos más elegidos por su relación precio-prestaciones y su fuerte presencia en todo el país.
El tercer lugar fue para la Keller KN 110-8, que registró 4.420 unidades durante diciembre. Detrás se ubicó la Motomel B110, con 4.320 patentamientos, consolidando su lugar entre los modelos más vendidos.
Al igual que en octubre y noviembre, la Corven Energy 110 by Corven se mantuvo en el quinto puesto, con 4.000 unidades patentadas en diciembre, mostrando una estabilidad sostenida en el tramo final del año.
Más allá del desempeño mensual, el balance anual dejó un dato destacado: la Gilera Smash finalizó 2025 como la moto más patentada del año, con un total acumulado de 58.402 unidades.
En segundo lugar quedó la Honda Wave 110, que alcanzó las 56.283 unidades en el acumulado anual, confirmando su vigencia histórica y su fuerte aceptación en distintos segmentos del mercado.
Las cifras reflejan un año de crecimiento sólido para el sector de las motocicletas, que se consolidó como uno de los rubros más dinámicos del mercado automotor argentino y cerró 2025 con expectativas positivas de cara al nuevo año.